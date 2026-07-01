Calciomercato Udinese: doppio colpo a centrocampo, mirino su Chakvetadze e Unai Gomez

Calciomercato Udinese: Chakvetadze e Unai Gomez sono i due nomi per rinforzare il centrocampo dei friulani. Cosa sta succedendo

News Udinese: la dirigenza friulana si muove con grande decisione sul fronte del calciomercato estivo per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione sportiva. La dirigenza friulana, da sempre attentissima all’esplorazione dei talenti su scala internazionale, ha focalizzato le proprie attenzioni principalmente sul reparto di centrocampo. L’obiettivo della società bianconera è quello di regalare al proprio staff tecnico elementi di qualità, dinamismo e duttilità tattica, capaci di innalzare il livello complessivo della squadra.

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Nelle ultime ore sono emersi due profili caldissimi per i quali la dirigenza ha già avviato i primi contatti formali. Le operazioni impostate dagli uomini di mercato friulani confermano la storica volontà del club di unire profili di spessore internazionale a giovani di grandissima prospettiva calcistica.

L’assalto a Chakvetadze: fitti contatti con il Watford

Secondo Gianluca Di Marzio, la prima importante trattativa portata avanti dall’Udinese riguarda Giorgi Chakvetadze, talentuoso centrocampista classe 1999 attualmente in forza al Watford. Il calciatore possiede doti tecniche che si sposerebbero alla perfezione con il calcio moderno, intenso e fisico, da sempre ricercato dal club friulano.

Chakvetadze, che ha già accumulato un’importante esperienza nei campionati europei e nel competitivo contesto del calcio inglese, viene considerato il profilo ideale per garantire geometrie, visione di gioco e un contributo significativo in fase di transizione offensiva. I dialoghi tra le società sono in corso per cercare di trovare la quadra definitiva sulla formula del trasferimento e sulla valutazione economica del cartellino.

Linea verde dall’Athletic Bilbao: piace il talento Unai Gomez

Non solo giocatori pronti, ma anche un forte sguardo rivolto al futuro e alla linea verde. L’Udinese sta infatti spingendo con decisione per un altro colpo di prospettiva, questa volta in terra spagnola. La squadra friulana è in forte trattativa per Unai Gomez, giovanissimo centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Athletic Bilbao.

Cresciuto nella prestigiosa e prolifica scuola del club basco, Gomez rappresenta uno dei profili più interessanti della nuova generazione di interni di centrocampo. Il classe 2003 si distingue per una spiccata intelligenza tattica, ottimi tempi di inserimento e una notevole freschezza atletica. Portare il calciatore in Italia rappresenterebbe un vero e proprio investimento strategico a lungo termine per l’Udinese.

Le strategie dei friulani per il nuovo campionato

La doppia operazione imbastita nelle ultime ore dimostra come la società voglia accelerare i tempi per consegnare i nuovi rinforzi all’allenatore prima dell’inizio ufficiale del ritiro pre-stagionale. La dirigenza bianconera conta di stringere i tempi sia per Chakvetadze che per Unai Gomez, provando a bruciare sul tempo la concorrenza di altre società europee interessate ai due centrocampisti. I prossimi giorni saranno decisivi per capire l’evoluzione delle due trattative.