Atletico Madrid su Nicolò Tresoldi: il classe 2004 diventa un obiettivo concreto per il futuro. Cosa può succedere

Nicolò Tresoldi, attaccante italiano classe 2004, sta entrando con decisione nel radar del grande mercato europeo. Nonostante abbia più volte dichiarato di sognare un futuro al Milan, il suo percorso professionale sembra destinato a prendere una direzione diversa e molto più internazionale.

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L’Atletico Madrid fa sul serio

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di SportItalia, l’Atletico Madrid ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per sondare la fattibilità di un trasferimento. Tresoldi, oggi al Club Brugge, è considerato uno dei profili più interessanti della nuova generazione italiana: fisico, tecnica e una crescita costante che ha attirato l’attenzione dei Colchoneros.

Il club spagnolo vuole anticipare la concorrenza e sta valutando seriamente l’investimento, anche alla luce delle possibili uscite in attacco.

Valore in crescita: base da 30 milioni

Il valore di Tresoldi è già significativo: la base di partenza per una trattativa si aggira attorno ai 30 milioni di euro, cifra indicata da Longari. Non siamo ancora ai livelli dei top player, ma il talento del 2004 è considerato un prospetto di grande prospettiva, motivo per cui il suo prezzo è destinato a salire.

Una cifra comunque alla portata dell’Atletico, che sta pianificando un restyling offensivo.

Il nodo Julián Álvarez

Il club madrileno deve anche gestire la situazione legata a Julián Álvarez: il Barcellona lo segue con grande interesse per sostituire Lewandowski, e un’eventuale uscita dell’argentino aprirebbe ulteriormente la porta all’arrivo di Tresoldi.

Scenario

Tresoldi è uno dei nomi più caldi del momento: giovane, in crescita e con un mercato internazionale che si sta accendendo. Il Milan resta un sogno, ma la Liga potrebbe diventare la sua realtà imminente.