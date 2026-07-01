Moviola Belgio Senegal: gli episodi dubbi del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026

Moviola Belgio Senegal: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Said Martinez, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Al 21′ Tielemans ferma Diarra trattenendolo, si lamenta del fischio, Martinez non va oltre e non lo punisce con un provvedimento più pesante. Fischi all’Hydration break, che arriva quando sono già passati 27 minuti: il Senegal, meritatamente in vantaggio, non ha ancora fatto un fallo, a dimostraziione di un palleggio e di un’organizzazione che stanno funzionando benissimo. Al 31′ il gioco viene interrotto per un’invasione di 3 spettatori che arrivano in campo, 2 vengono bloccati prima del terreno verde. Martinez va a sgridare Doku per un tuffo, senza però che venga sanzionato con un cartellino per simulazione. L’extra-time è di 5 minuti. Si va all’intervallo, finora 10 i falli fischiati (6 al Belgio, 4 al Senegal), non ci sono stati cartellini.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Senegal raddoppia subito e commette qualche fallo di più sfoderando una determinazione diversa rispetto a quella del Belgio. Colpo alla schiena a Trossard piuttosto duro, Martinez continua a non prendere provvedimenti e preferisce andare a smorzare la proteste di Garcia. Pochi secondi dopo è il belga Mechele a ricevere un giallo per il blocco che fa su Sarr, astuto nel toccare palla e provare ad andarsene via. Si lamenta anche Trossard, che entra a gamba tesa e sottolinea come gli avversari stiano enfatizzando i contatti, oltre che rei di perdere tempo a suo giudizio. E’ cambiato il metro adesso da parte del direttore di gara: cartellino anche per Camara, appena entrato, nettamente in ritardo su Trossard. Quasi da record Meunier, commette subito un fallo appena entrato in campo, davvero pochi secondi. Come spesso succede in questo Mondiale, c’è troppo ritardo nel segnalare il fuorigioco. Sulla rete del 2-1 di Lukaku ci sono proteste del Senegal per un mani che non c’è. Ammonito Garcia dopo la rete del pareggio belga. Sono 7 i minuti di recupero per decidere se si andrà ai supplementari. Ostruzionismo di Melchele sul rinvio del portiere del Senegal, rischio perché il giocatore ha già preso un giallo.