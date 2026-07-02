Calciomercato Milan, restyling in difesa: Tomori ai saluti, cosa sta succedendo per Van Dijk, Gonçalo Inacio e Tiago Gabriel

Calciomercato Milan, tutte le novità in difesa su Tomori, Van Dijk, Gonçalo Inacio e Tiago Gabriel

Il reparto su cui doveva fondarsi la ricostruzione dell’ultimo Milan, ovvero la difesa, è letteralmente crollato sotto i colpi di Cagliari, Sassuolo, Udinese e Atalanta. Questa evidente fragilità ha spinto la dirigenza di Via Aldo Rossi a un radicale cambio di rotta: la solidità difensiva tipica della precedente gestione di Allegri è stata rapidamente rinnegata in favore della filosofia di gioco spiccatamente offensiva di Rúben Amorim. Nella strategia del nuovo tecnico portoghese, il dogma principale prevede di andare all’assalto degli avversari, preferendo quasi segnare un gol in più rispetto al subirne uno in meno.

Questo rinnovamento radicale comporterà un volto completamente inedito per la linea arretrata rossonera, dove cambieranno con ogni probabilità due titolari su tre. Una percentuale di stravolgimento superiore a quella degli altri reparti della rosa, dove Rabiot e forse Modric garantiranno continuità a centrocampo, mentre Pulisic e Nkunku sono già pronti a innescare Gonçalo Ramos in attacco.

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Il destino dei centrali: Pavlovic confermato, Tomori verso la Premier

Secondo La Gazzetta dello Sport, del terzetto difensivo della scorsa stagione composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic, soltanto uno manterrà saldamente il posto. Il superstite designato nello scacchiere tattico è Strahinja Pavlovic, considerato il profilo mancino perfetto per la linea a tre davanti a Mike Maignan.

Per gli altri protagonisti il futuro riserva scenari diversi: Matteo Gabbia rimarrà in rosa come fondamentale simbolo di italianità e milanismo, ma partirà senza la certezza del posto garantito. Chi è invece ormai destinato all’addio definitivo è Fikayo Tomori. Con un contratto in scadenza nell’estate del 2027, il Milan non ha intenzione di rinnovare il vincolo né di rischiare di perderlo a parametro zero. Questo viene individuato come il momento ideale per capitalizzare la sua cessione, con un probabilissimo ritorno in Premier League ormai alle porte.

Assalto a Gonçalo Inácio: cifre e concorrenza del Como

Per sostituire i partenti, i vertici di mercato rossoneri sono pronti a piazzare un investimento corposo. Registrato il muro invalicabile del Benfica per Antonio Silva, il Milan ha virato con decisione su Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona. Il centrale di 24 anni, che vanta già una grandissima esperienza internazionale, ha condiviso anni importanti con Amorim e ne condivide tuttora l’agenzia di procuratori.

Nonostante una clausola rescissoria fissa da 60 milioni, il prezzo realistico dell’operazione si attesta attorno ai 35-40 milioni di euro. Su Inácio, attualmente spettatore in panchina al Mondiale con il Portogallo, si registra tuttavia il forte e sorprendente inserimento del Como, pronto a dare battaglia ai rossoneri.

La suggestione Van Dijk e la linea verde

Più complessa e sullo sfondo rimane la suggestione legata a Virgil van Dijk. L’olandese, in scadenza nel 2027 e prossimo a compiere 35 anni la settimana prossima, avrebbe un costo di cartellino ridotto ma presenta lo scoglio di un ingaggio da top player, oltre alla necessità di dover accettare un progetto che attualmente non prevede la vetrina della Champions League. Più futuribile, invece, la pista che porta a Tiago Gabriel del Lecce, insieme ad altri profili sotto traccia che la dirigenza sta vagliando con la massima riservatezza.