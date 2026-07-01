Sandro Tonali cambia maglia, operazione monstre: il Tottenham lo prende per 116 milioni complessivi

Sandro Tonali è pronto a diventare un nuovo giocatore del Tottenham e a ritrovare Roberto De Zerbi alla guida degli Spurs. Il club londinese ha infatti raggiunto l’intesa definitiva con il Newcastle, chiudendo un’operazione destinata a entrare nella storia del calcio italiano.

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Una cifra da record per un giocatore italiano

Il Tottenham verserà 92 milioni di sterline per il cartellino del centrocampista, cifra che potrà salire fino a 99.5 milioni grazie ai bonus. In totale, l’operazione raggiungerà i 116 milioni di euro, rendendo Tonali l’italiano più costoso di sempre. Un investimento enorme, che certifica quanto gli Spurs considerino il classe 2000 un perno centrale del nuovo progetto tecnico.

De Zerbi, la chiave della trattativa

Il ruolo di De Zerbi è stato determinante: Tonali ha sempre avuto un rapporto eccellente con il tecnico italiano, e la prospettiva di lavorare con lui in Premier League ha pesato nella scelta. Il club londinese ha inoltre messo sul tavolo un ingaggio molto più ricco rispetto a quello percepito al Newcastle, rendendo l’offerta complessiva irresistibile.

Il ciclo al Newcastle

Con i Magpies, Tonali ha disputato 110 partite, segnato 10 gol e conquistato una Carabao Cup nel 2025. Ora è pronto a una nuova avventura, in una squadra che lo considera centrale per ambizioni elevate e un progetto tecnico di respiro europeo.



