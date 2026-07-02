Serie A e Serie B, l’AIA ufficializza gli arbitri per la stagione 2026/2027: promossi e dismessi, ecco l’elenco completo!

Serie A e Serie B, l’AIA ha reso noti gli arbitri per la stagione 2026/2027: ecco chi sono i promossi e dismessi e la lista completa di tutti i fischietti

La prossima stagione calcistica di Serie A e Serie B inizia a prendere forma in modo concreto anche sotto il profilo della direzione di gara. L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha infatti reso nota e ufficiale la tanto attesa lista dei direttori di gara che saranno impegnati nei due maggiori campionati nazionali nella stagione 2026/2027. Il comunicato federale traccia un quadro chiaro del rinnovamento in atto nei vertici arbitrali del nostro calcio, ufficializzando i passaggi di consegne, i direttori di gara promossi dalla Serie C e gli arbitri dismessi per la nuova annata sportiva.

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In totale, saranno 42 gli arbitri complessivi che avranno il delicato compito di dirigere le partite del prossimo anno. Il saldo delle variazioni vede un perfetto equilibrio numerico: sono infatti cinque i direttori di gara che faranno il grande salto e altrettanti quelli che, per diverse ragioni, abbandoneranno il ruolo.

I cinque fischietti promossi dalla Serie C

Il pass per l’eccellenza del calcio italiano è stato guadagnato sul campo da cinque profili emergenti, che si sono distinti per rendimento e continuità nell’ultimo campionato di terza serie. I nuovi volti che vedremo all’opera nei giochi di Serie A e Serie B sono:

Marco Di Loreto della sezione di Terni;

della sezione di Terni; Mattia Drigo della sezione di Portogruaro;

della sezione di Portogruaro; Dario Madonia della sezione di Palermo;

della sezione di Palermo; Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato;

della sezione di Prato; Alberto Poli della sezione di Verona.

A questo quintetto spetterà l’onere e l’onore di misurarsi con palcoscenici di massima pressione, portando freschezza a un organico chiamato a gestire una stagione che si preannuncia infuocata.

I dismessi: i nomi illustri e le motivazioni dell’AIA

Sul fronte delle uscite, la lista dei dismessi fa registrare nomi di assoluto rilievo e di lunghissima esperienza. Tra le decisioni che fanno più rumore spicca indubbiamente quella relativa a Rosario Abisso della sezione di Palermo. Insieme a lui, lasciano l’organico di massima serie anche Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Marco Piccinini della sezione di Forlì. Per questi tre profili, l’AIA ha sancito l’addio con una motivazione chiara: sono stati infatti " dismessi per limite di permanenza nel ruolo”.

Il quadro dei cinque addii si completa con l’esclusione di altri due arbitri noti al grande pubblico: si tratta di Federico Dionisi e Luca Massimi. Per loro la natura del provvedimento è di carattere prettamente meritocratico, essendo stati “dismessi per motivate valutazioni tecniche“. Si apre così una nuova stagione all’ennesimo capitolo del ricambio generazionale per la classe arbitrale italiana.

Ecco l’elenco completo

Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta)

Alberto Ruben Arena (Torre del Greco)

Giovanni Ayroldi (Molfetta)

Kevin Bonacina (Bergamo)

Andrea Calzavara (Varese)

Daniele Chiffi (Padova)

Giuseppe Collu (Cagliari)

Andrea Colombo (Como)

Valerio Crezzini (Siena)

Marco Di Bello (Brindisi)

Marco Di Loreto (Terni)

Davide Di Marco (Ciampino)

Daniele Doveri (Roma 1)

Mattia Drigo (Portogruaro)

Micael Fabbri (Ravenna)

Ermanno Feliciani (Teramo)

Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno)

Francesco Fourneau (Roma 1)

Simone Galipò (Firenze)

Marco Guida (Torre Annunziata)

Federico La Penna (Roma 1)

Dario Madonia (Palermo)

Gianluca Manganiello (Pinerolo)

Matteo Marcenaro (Genova)

Matteo Marchetti (Ostia Lido)

Fabio Maresca (Napoli)

Maurizio Mariani (Aprilia)

Livio Marinelli (Tivoli)

Davide Massa (Imperia)

Edoardo Manedo Mazzoni (Prato)

Giuseppe Mucera (Palermo)

Luca Pairetto (Nichelino)

Daniele Perenzoni (Rovereto)

Mario Perri (Roma 1)

Alberto Poli (Verona)

Antonio Rapuano (Rimini)

Juan Luca Sacchi (Macerata)

Simone Sozza (Seregno)

Paride Tremolada (Monza)

Niccolò Turrini (Firenze)

Andrea Zanotti (Rimini)

Luca Zufferli (Udine)