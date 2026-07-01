Torino, idea Orlando Gill: il portiere del Paraguay entra nei radar granata

Orlando Gill nei radar del Torino: il portiere del Paraguay convince e si valorizza al Mondiale 2026

Il Torino sta valutando un rinforzo tra i pali e ha messo nel mirino Orlando Gill, estremo difensore del San Lorenzo e uno dei protagonisti del Paraguay ai Mondiali. Il classe 2000 si è messo in mostra con prestazioni di alto livello, attirando l’attenzione di diversi club europei e facendo lievitare il suo valore di mercato. Lo riporta Di Marzio.

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Il profilo di Gill e la crescita al Mondiale

Gill, portiere esplosivo e reattivo, è stato tra i migliori della sua nazionale nella competizione iridata. Le sue parate hanno contribuito a rendere il Paraguay una delle sorprese del torneo, aumentando la visibilità del giocatore e la percezione del suo potenziale.

Prima del Mondiale, il suo cartellino era valutato tra 5 e 6 milioni di euro, ma le prestazioni offerte hanno inevitabilmente spinto il prezzo verso l’alto. Il Torino, che sta monitorando il mercato sudamericano con attenzione, considera Gill un profilo interessante per età, margini di crescita e costo ancora accessibile.

Le strategie del Torino

La dirigenza granata sta ragionando su come strutturare l’operazione:

Gill come investimento per il futuro,

per il futuro, possibilità di inserirlo gradualmente nel progetto tecnico,

valutazione del nuovo prezzo post‑Mondiale, che potrebbe superare la soglia iniziale.

Il Torino vuole rinforzare la retroguardia con un portiere giovane, internazionale e già abituato a contesti competitivi. Gill risponde a tutte queste caratteristiche.

Scenario

La pista è concreta, ma dipenderà dai costi e dalla concorrenza. Il Mondiale ha acceso i riflettori su Gill, e il Torino dovrà muoversi con tempismo se vorrà portarlo in Serie A.



