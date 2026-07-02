Italiano fa un favore al Napoli? Può sbloccare il mercato grazie a questo acquisto per il Besiktas! Manna ha già fissato il prezzo

Italiano può dare una grossa mano al Napoli, sbloccando il fronte uscite grazie all’offerta per questo giocatore azzurro. Tutti i dettagli

Le strategie estive del Napoli entrano nel vivo, intrecciando i destini dei protagonisti del campo con quelli delle trattative internazionali. In questo scenario, una vecchia conoscenza del club azzurro potrebbe, per uno strano gioco del destino, favorire in modo indiretto i piani finanziari della società partenopea. Si tratta di Vincenzo Italiano, tecnico che per un breve periodo è stato considerato il principale candidato alla panchina del Napoli prima della scelta definitiva di Aurelio De Laurentiis di puntare su Massimiliano Allegri. Oggi, l’allenatore rischia di sbloccare una delle cessioni più importanti in casa azzurra.

Come riportato nell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il Besiktas si è messo alla caccia di un nuovo portiere di caratura internazionale per rinforzare la propria rosa. Tra i profili maggiormente caldeggiati e valutati dalla dirigenza della compagine turca figura proprio Vanja Milinkovic-Savic.

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Un’opportunità per le uscite del Napoli

Questo forte interesse da parte del club di Istanbul potrebbe trasformarsi rapidamente in una grande opportunità per il Napoli. La società del presidente De Laurentiis è infatti fortemente impegnata a definire alcune delicate operazioni in uscita, con il chiaro obiettivo di alleggerire l’ampio organico e, soprattutto, di reperire risorse fresche da reinvestire tempestivamente durante questa sessione di calciomercato. I fondi raccolti da un’eventuale cessione dell’estremo difensore serbo verrebbero subito messi a disposizione per completare e puntellare la rosa a disposizione di Allegri.

La valutazione ufficiale: Manna non concede sconti

L’estremo difensore serbo, arrivato a Napoli dal Torino per una cifra vicina ai 21 milioni di euro, rimane un elemento apprezzato per doti fisiche e carisma, ma non è assolutamente considerato incedibile dalla nuova area tecnica. Le considerazioni di natura economica, d’altronde, favoriscono un addio senza traumi contabili. Dopo aver registrato il primo anno di ammortamento del costo del cartellino, il suo valore attuale a bilancio permette al club di evitare rischi di minusvalenza.

Per questa ragione, la dirigenza ha scelto di fissare una richiesta base attorno ai 15 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua e non negoziabile. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di concedere sconti e presenterà la medesima valutazione a tutti i club europei che busseranno alla porta per il portiere. Il Besiktas è avvisato: per assecondare i piani per la porta, servirà presentare un’offerta ufficiale in linea con le pretese partenopee.