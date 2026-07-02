Como Inter, parte 2: dopo Nico Paz, si infuoca un altro duello tra i due club! Nel mirino due difensori, cosa sta succedendo

Como e Inter stanno per dare vita ad un altro duello di calciomercato dopo quello per Nico Paz. Cosa sta succedendo

Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto sbloccarsi grazie a un inatteso e strategico assist proveniente dal Como. Il club lariano, il cui status sul mercato e sul campo è ormai cresciuto fino a raggiungere livelli da Champions League, ha effettuato le sue prime mosse concrete per Oumar Solet. Il difensore centrale dell’Udinese, che fino a qualche settimana fa sembrava a un passo dal vestire la maglia nerazzurra, era stato temporaneamente “congelato” dalla dirigenza milanese. Questo nuovo sondaggio dei lacustri potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri, spingendo il Como a interrompere la caccia a Trevoh Chalobah e lasciando di fatto campo libero all’Inter per l’innesto del centrale inglese. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

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La strategia per Chalobah: l’Inter stringe i tempi con il Chelsea

La trattativa per il difensore dei Blues ha vissuto ore di forte incertezza. Il Como, che riteneva di avere in pugno il giocatore, aveva presentato un’offerta ufficiale da 25 milioni di euro più 2 di bonus. Il Chelsea ha tuttavia respinto l’assalto, alzando l’asticella della richiesta a 30 milioni di euro con l’aggiunta di altri 5 milioni di premi.

I dirigenti di viale della Liberazione seguono Chalobah da ben tre anni e mantengono un canale di comunicazione privilegiato con i suoi agenti. Al momento l’Inter non ha ancora formalizzato una proposta economica scritta, ma la sensazione è che si tratti di una mossa studiata: se il Como deciderà di cambiare definitivamente obiettivo per dirottare il proprio budget su Solet, l’Inter avrà tutto il margine necessario per strappare ai londinesi condizioni economiche decisamente più favorevoli.

I dubbi fisici su Solet e il piano per la retroguardia

Dietro il rallentamento dell’Inter su Solet non vi sarebbero ragioni di natura tecnica o economica, bensì legate alla tenuta fisica del francese. Un vecchio infortunio al ginocchio che coinvolge la cartilagine ha sollevato forti perplessità sulla sua capacità di reggere un calendario fittissimo di impegni tra Serie A e Champions League, considerando che con l’Udinese ha giocato quasi esclusivamente in campionato senza lo stress delle coppe europee.

Il Como, d’altro canto, non sembra manifestare le stesse preoccupazioni e ha grandi chance di chiudere qualora decidesse di investire sul centrale dei friulani il pacchetto economico inizialmente destinato al Chelsea.

Doppio colpo in difesa: fari puntati su Gianluca Mancini

A prescindere dall’esito dell’affare Chalobah, le necessità dell’Inter nella retroguardia rimangono due. Se l’inglese dovesse varcare i cancelli della Pinetina, la dirigenza nerazzurra andrà comunque a caccia di un secondo difensore centrale da regalare a Cristian Chivu, sfruttando le occasioni dell’ultimo minuto. A questo proposito, gli occhi degli uomini di mercato interisti sono fissi sulle evoluzioni legate al rinnovo di contratto di Gianluca Mancini con la Roma, pronti a inserirsi in caso di rottura definitiva tra il calciatore azzurro e il club giallorosso.