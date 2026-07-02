Calciomercato Roma: costi troppo alti per Summerville, D’Amico cambia obiettivo! Il nuovo esterno per Gasperini può arrivare dalla Francia

Calciomercato Roma: niente Summerville per i giallorossi, il direttore sportivo Tony D’Amico cambia obiettivo e punta a questo giocatore dalla Francia

La Roma si prepara a ridisegnare le corsie esterne del proprio scacchiere offensivo in vista della prossima stagione europea. La richiesta avanzata dal tecnico Gian Piero Gasperini alla dirigenza è stata categorica: servono due esterni d’attacco di caratura internazionale per affrontare al meglio la Champions League. Questo tema sarà l’argomento centrale del prossimo summit di mercato che vedrà protagonisti l’allenatore, il direttore sportivo Tony D’Amico ed Ed Shipley, braccio destro della famiglia Friedkin. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

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Destra bloccata su Greenwood, sfuma Summerville a sinistra

Se per la corsia di destra il candidato numero uno rimane saldamente Mason Greenwood, per la fascia sinistra la strategia giallorossa ha dovuto subire una brusca deviazione. Il primo obiettivo della lista era infatti l’olandese Summerville, di proprietà del West Ham. Tuttavia, lo straordinario exploit del giocatore al Mondiale ha attirato le attenzioni dei principali top club continentali, facendo lievitare il prezzo del cartellino a cifre esorbitanti, a cui si è aggiunta una pesante richiesta d’ingaggio da parte dell’entourage pari a 6 milioni di euro a stagione.

La sorpresa Martial Godo dallo Strasburgo

Frenata la pista olandese, la Roma ha virato con decisione su un nuovo profilo emergente della Ligue 1: si tratta di Martial Godo, esterno offensivo di proprietà dello Strasburgo. Il ventitreenne, che ha dovuto saltare la rassegna iridata a causa di un infortunio, ricorda per caratteristiche tecniche e progressione Bradley Barcola del PSG. Cresciuto nel vivaio del Fulham e in possesso del doppio passaporto inglese e ivoriano, Godo ha vissuto un’annata da assoluto protagonista in Francia, esplodendo nel momento in cui il club ha dovuto sopperire all’assenza di Panichelli.

Il suo score stagionale parla chiaro: 10 reti in 28 partite di campionato, a cui si sommano 4 gol in Conference League e 2 in Coppa di Lega. Le sue prestazioni hanno fatto schizzare la valutazione del cartellino intorno ai 30 milioni di euro. I contatti tra la Roma e lo Strasburgo sono nati durante i dialoghi per l’esterno basso Diego Moreira. Godo, compagno di nazionale di N’Dicka, si è fatto notare quest’anno anche per il forte temperamento, scatenando una maxi-rissa in Conference League contro il Mainz dopo un’esultanza provocatoria sotto la curva avversaria.

Gli altri profili monitorati da D’Amico

Il profilo dell’ivoriano non è comunque l’unico monitorato per colmare un vuoto tattico che la Roma si trascina dietro dopo i rendimenti poco felici di Bailey e Zaragoza. Sullo sfondo resistono i profili di Sauer del Feyenoord e del giovane Tel del Tottenham.

Risultano invece al momento fuori portata per ragioni di bilancio sia El Mala del Colonia che Ndoye del Nottingham Forest, entrambi valutati circa 50 milioni di euro. Infine, nelle ultime ore è stata scartata l’ipotesi legata ad Alejandro Garnacho: l’esterno si era offerto ai giallorossi con la formula del prestito, ma il suo profilo non convince pienamente la dirigenza capitolina.