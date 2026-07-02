Calciomercato Juve: Muharemovic è sempre più vicino! Cosa c’è dietro la strategia di Carnevali in vista dell’estate

Calciomercato Juve: Muharemovic si avvicina ai bianconeri. Svelato il piano di Carnevali per rafforzare la gioventù della Vecchia Signora

La Juventus inaugura il suo nuovo corso di mercato lanciando un segnale chiarissimo alle rivali: secondo la Gazzetta dello Sport, la priorità assoluta della Continassa è quella di abbassare vistosamente l’età media della rosa, puntando su profili giovani e di grandissima prospettiva internazionale. Sotto la sapiente regia del nuovo amministratore delegato e direttore generale bianconero, Giovanni Carnevali, il club ha impresso una forte accelerazione alle manovre. Al netto della imminente svolta strategica che porterà l’attaccante Kolo Muani a Torino, le attenzioni del club sono interamente rivolte al consolidamento di una vera e propria rivoluzione verde.

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Ufficiale Jeff Ekhator: cifre, contratto e le prime parole

Il primo tassello di questo nuovo corso è diventato realtà nel cuore della notte. Dopo aver svolto le visite mediche di rito al J-Medical, Jeff Ekhator ha formalizzato il suo passaggio in bianconero firmando un contratto a lungo termine valido fino al 2031. L’operazione complessiva conclusa con il Genoa si attesta su una base fissa di 16 milioni di euro, una cifra che potrà salire fino a 18 milioni al raggiungimento di determinati bonus.

L’attaccante ha subito manifestato il proprio entusiasmo per il trasferimento sotto la Mole, dichiarando: “Il mio primo pensiero? Appena ho saputo dell’interesse della Juve ho parlato con mio padre e la mia famiglia: è l’occasione della vita. Amo la profondità, ma sto imparando a giocare di squadra”. Il tecnico Luciano Spalletti è convinto di poter affinare rapidamente le doti da prima punta dell’ex rossoblù, apprezzandone la spiccata duttilità tattica che gli permette di agire all’occorrenza anche come esterno offensivo su entrambe le corsie laterali.

Trattativa Muharemovic: il grande ritorno a metà prezzo

Chiuso il fronte offensivo, l’attenzione della dirigenza si è immediatamente spostata sulla retroguardia, dove il candidato unico è Tarik Muharemovic di proprietà del Sassuolo. Il difensore mancino bosniaco, reduce dalla sfortunata eliminazione dal Mondiale, conosce già molto bene l’ambiente torinese, dove in passato ha stretto una profonda amicizia con Kenan Yildiz prima dell’addio forzato sancito dalla vecchia dirigenza.

Oggi la Juventus può sfruttare un canale preferenziale grazie a Carnevali e, soprattutto, a una saggia clausola ereditata dal passato: la Continassa ha infatti conservato il 50 per cento sulla futura rivendita del calciatore. Di conseguenza, i bianconeri pagheranno esattamente la metà del valore reale del cartellino del bosniaco, arrivando a un investimento finale di poco superiore ai 15 milioni di euro. Muharemovic rappresenta l’identikit ideale per l’idea di calcio di Spalletti, che esige difensori di piede mancino capaci di impostare la manovra fin dalle retrovie con leadership e personalità. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore.