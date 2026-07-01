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Pagelle Inghilterra Repubblica Democratica del Congo: uragano Kane, Gordon mossa vincente di Tuchel, Mpasi è un incubo – TOP E FLOP
Pagelle Inghilterra Repubblica Democratica del Congo: i Top e Flop dei protagonisti del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026
Pagelle Inghilterra Repubblica del Congo: i Top e Flop dei protagonisti del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Vince Harry Kane, mattatore del match, con i 2 gol che ribaltano lo svantaggio del primo tempo.
I Top
- Harry Kane (Inghilterra). Il salvatore della patria. Dopo aver sbattuto contro il muro eretto da Mpasi nel primo tempo, si carica la squadra sulle spalle e ribalta la partita da solo. Al 75′ trova lo stacco vincente di testa, e all’86’ si inventa un destro potentissimo sotto la traversa. Cecchino implacabile, numeri da Pallone d’Oro in pectore, se non ci fosse già qui al Mondiale una forte concorrenza
- Lionel Mpasi (RD Congo). Per 75 minuti è un incubo per gli attaccanti inglesi. Compie almeno tre interventi miracolosi, disinnescando i colpi a botta sicura di Bellingham e Kane. Si arrende solo nel finale, ma la sua prestazione resta eroica. Poco prima del 2-1, salva l’ennesimo gol, sul tiro di Kane non può oggettivamente fare nulla.
- Anthony Gordon (Inghilterra):.La mossa vincente di Thomas Tuchel. Entra al 62′ al posto di un opaco Rashford e spacca la partita cambiando marcia all’attacco inglese. Suo il cross perfetto per l’1-1 di Kane, ed è sempre lui ad avviare l’azione che porta al raddoppio.
- Brian Cipenga e Aaron Wan-Bissaka (RD Congo). Il primo gela l’Inghilterra dopo soli 7 minuti con un destro fulmineo sul primo palo. Il secondo (vecchia conoscenza del calcio inglese) è autore di un salvataggio clamoroso sulla linea di porta su Rashford al 35′ e sfiora l’assist per il 2-0 servendo a Wissa la palla che si stampa sul palo al 42′.
I Flop
- Marcus Rashford (Inghilterra): Serata da dimenticare per l’attaccante. Sbatte prima sul salvataggio sulla linea di Wan-Bissaka (35′), poi spreca una bella serpentina calciando sull’esterno della rete a inizio ripresa (51′). Mai davvero incisivo, viene giustamente sostituito al 62′. Talvolta abulico, non ha mai voglia di aiutare Spence in difesa e gli avversari ne approfittano.
- L’approccio dell’Inghilterra. Un primo tempo da incubo. Gli inglesi scendono in campo lenti, impacciati e nervosi, subendo il gol dopo pochissimi minuti e rischiando addirittura di capitolare sul palo colpito da Wissa a fine frazione. Solo i cambi nella ripresa e la stanchezza congolese salvano la squadra da una clamorosa eliminazione.
- Noni Madueke (Inghilterra). Non riesce quasi mai a saltare l’uomo o a creare superiorità numerica sulla trequarti. Quando lo fa, i cross sono prevedibili. Esce di scena zoppicando vistosamente al 61′, lasciando il posto a Saka senza aver lasciato alcuna traccia nel match.