Spurs pigliatutto: ufficiale l’arrivo dell’ex West Ham Mateus Fernandes, è il secondo super colpo dopo Tonali

Il Tottenham, dopo l’ultima disastrosa stagione, ha deciso cambiare decisamente marcia e di rompere le regole del calciomercato. Dopo essersi assicurato l’ex Milan e Newcastle Sandro Tonali, oggi ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Mateus Fernandes che arriva dal West Ham United.

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COMUNICATO – “Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Mateus Fernandes.

Il centrocampista portoghese di 21 anni arriva dal West Ham United.

Mateus ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di questo prossimo passo. Il Tottenham è un club enorme e l’allenatore è stato un fattore chiave nella mia decisione di unirmi a loro.

“Quando abbiamo parlato, è stato davvero speciale. Abbiamo la stessa visione del calcio: scendere in campo come una squadra forte, con grinta ed energia, per cercare di vincere ogni partita. Non vedo l’ora di iniziare, di incontrare i tifosi, di conoscere tutti e di dare il massimo per il Club.”

Il direttore sportivo, Johan Lange, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Mateus nel club.

“È un giocatore dotato di eccezionali capacità tecniche, intelligenza e maturità, e pur essendo giovane ha dimostrato di poter offrire prestazioni costanti in contesti esigenti e ad alta pressione. Crediamo che questo sia il posto giusto per Mateus per compiere il passo successivo nella sua carriera, lavorando con il nostro eccellente staff tecnico e al fianco di un gruppo di giocatori ambiziosi e talentuosi.”

“So che i nostri tifosi si divertiranno a vederlo giocare, perché ha il talento, la mentalità e l’etica del lavoro per diventare un giocatore molto importante sia per il presente che per il futuro del Tottenham Hotspur.”

L’allenatore Roberto De Zerbi ha dichiarato: “Ammiro Mateus da molto tempo perché unisce la qualità nel possesso palla all’intensità e all’intelligenza che sono così importanti nel modo in cui vogliamo giocare.

“Nonostante la giovane età, ha già maturato una solida esperienza in Premier League, dimostrando qualità e costanza a questo livello. Mateus non teme la pressione, sa impostare l’azione, si impegna al massimo per la squadra e ha il coraggio di fare la differenza nei momenti difficili. Credo che questo sia l’ambiente ideale per la sua crescita e sono entusiasta di iniziare a lavorare con lui.”

Mateus, uno dei giovani giocatori più promettenti d’Europa, ha maturato una preziosa esperienza in Premier League nelle ultime due stagioni, dopo aver impressionato prima al Southampton e poi con il West Ham nella scorsa stagione.

Prodotto del prestigioso settore giovanile dello Sporting CP, si è trasferito lì dal club locale dell’Olhanense nel 2016 e ha scalato le gerarchie nel corso degli otto anni successivi con la squadra di Lisbona.

A soli 17 anni, nella stagione 2021/22, ha giocato regolarmente con la squadra B dello Sporting nella terza divisione, per poi debuttare in prima squadra nella Primeira Liga nell’ottobre del 2022 e, quattro giorni dopo, subentrare dalla panchina al Tottenham Hotspur Stadium per la sua prima apparizione in UEFA Champions League, nel pareggio per 1-1 della fase a gironi.

Concludendo la stagione con sette presenze in prima squadra in tutte le partite, inclusa una partita a eliminazione diretta di UEFA Europa League contro il Midtjylland, l’instancabile centrocampista è stato ceduto in prestito all’Estoril, squadra della massima serie portoghese, nella stagione 2023/24, disputando 28 partite in campionato e contribuendo al raggiungimento della prima finale di coppa in 80 anni.

Mateus, che ha lasciato lo Sporting per il Southampton all’età di 20 anni, si è classificato tra i primi 10 per duelli vinti (208) nelle sue 36 presenze in Premier League e ha contribuito a sei gol (due gol, quattro assist) – tra cui una rete nei minuti di recupero nella sconfitta per 3-1 a N17 – nella stagione 2024/25.

Presenza costante a centrocampo durante la sua prima stagione in Inghilterra, si è distinto aggiudicandosi il premio di miglior giocatore della stagione del Southampton prima di trasferirsi al West Ham alla fine di agosto 2025.

Mateus ha fatto il suo debutto con gli Hammers due giorni dopo la firma ed è stato una presenza costante in Premier League da quel momento in poi, aggiungendo altre 36 presenze al suo bottino.

Grazie alla sua solida propensione al lavoro difensivo e alla sua abilità nel portare palla, il centrocampista completo si è distinto in modo particolare, concludendo la scorsa stagione al quinto posto a pari merito per numero di contrasti (103) in campionato e contribuendo con tre gol e quattro assist. Ha inoltre vinto il premio di Gol della Stagione del West Ham per la sua superba conclusione dalla lunga distanza nella vittoria casalinga contro il Sunderland a gennaio.

Rappresentante del Portogallo in tutte le categorie giovanili, dall’Under 18 all’Under 21, le sue eccellenti prestazioni a livello di club gli sono valse la convocazione nella nazionale maggiore nel marzo 2026, dove ha collezionato la sua prima e unica presenza fino ad oggi, subentrando a partita inoltrata nella vittoria per 2-0 contro gli Stati Uniti il ​​1° aprile.

Benvenuto, Mateus!”