Dybala‑Roma, trattativa in fiducia per i giallorossi: l’accordo è ora vicino, restano da limare ancora i piccoli dettagli

Prosegue con ottimismo il dialogo tra la Roma e Paulo Dybala per il rinnovo del contratto. Le parti restano fiduciose di poter chiudere l’accordo, limando gli ultimi dettagli ancora da definire. Nonostante la firma non sia stata apposta, il clima è positivo e la volontà comune è quella di proseguire insieme.

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Contratto scaduto, ma trattativa viva

Il precedente accordo della Joya, classe 1993, è scaduto il 30 giugno, ma i contatti non si sono mai interrotti. La Roma considera Dybala un punto centrale del progetto tecnico, mentre l’argentino ha più volte manifestato il desiderio di restare nella capitale, dove si è trovato bene fin dal suo arrivo nel 2022 dopo l’addio alla Juventus a parametro zero.

I numeri di Dybala in giallorosso

Da quando veste la maglia della Roma, Dybala ha collezionato:

140 presenze ,

, 45 gol ,

, 30 assist.

Un impatto tecnico e carismatico che lo ha reso uno dei leader della squadra e uno dei giocatori più decisivi della Serie A.

Scenario

La trattativa procede spedita: serve ancora qualche aggiustamento, ma la volontà di entrambe le parti è chiara. La Roma vuole blindare il suo numero 21, e Dybala è pronto a continuare il suo percorso in giallorosso.