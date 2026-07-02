Agostini ha rilasciato un’intervista esclusiva a JuventusNews24: «Ekhator? A mio avviso può diventare un grande campione»

La Juventus ha messo le mani su Ekhator, uno dei talenti italiani più promettenti della generazione 2006. Per approfondire il profilo del giovane attaccante, JuventusNews24 ha raccolto un’intervista esclusiva con Alessandro Agostini, ex tecnico della Primavera del Genoa, che lo ha seguito da vicino durante la stagione 2023/24.

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La prima domanda che ti faccio è quali sono i punti di forza dentro il campo di Ekhator, che tipo di giocatore è avendolo allenato nella Primavera del Genoa?

«Sì, guarda, per quello che riguarda i suoi punti di forza in campo ne ha veramente tanti perché è un ragazzo di estrema qualità, doti fisiche, tecniche. Io quando l’ho preso in Under 18 lo definivo un attaccante moderno perché comunque ha questa capacità sia di venire a riprendere il gioco che di attaccare la profondità. Ottimo uno contro uno, quindi è un giocatore molto interessante a mio avviso».

Invece fuori dal campo che tipo di ragazzo è? Hai qualche aneddoto da raccontare che ti ricordi risalente a quei tempi?

«È un ragazzo estremamente umile perché viene da una realtà all’epoca non facile. La famiglia stava facendo anche dei grossi sacrifici per permettergli di giocare a pallone perché comunque era la madre a lavorare e poi vederlo a certi livelli è una cosa bella e se lo meritano lui e la sua famiglia».

Per quanto riguarda la Juve, credi che Jeff sia già un giocatore pronto per questo salto? Non parlo solo a livello di caratteristiche ma proprio a livello di struttura del giocatore visto che è un classe 2006 o se invece tu gli consiglieresti magari di fare uno step intermedio invece di passare direttamente dal Genoa ai bianconeri?

«Ma questo è difficile da dire, dipende secondo me da quali sono le esigenze della Juve. È chiaro che quando arrivi alla Juve devi essere un giocatore pronto come dici tu e io credo che lui su questo debba ancora arrivarci, ma se gli viene data fiducia probabilmente ci arriverà molto presto perché credo abbia tutte le carte in regola. Quello dipende un po’ dai programmi della Juve, da quello che ho visto penso ci possa arrivare velocemente se sente fiducia. Quindi bisognerà vedere».

Secondo te può tranquillamente rientrare nella ricostruzione futura della nostra Nazionale visto che dovremo anche agire in quel senso visti gli ultimi risultati?

«Ti dico assolutamente sì. Bisogna sempre passare da quello step di cui abbiamo parlato perchè a mio avviso Ekhator può diventare un grande campione. E’ chiaro che adesso ancora non lo è ma è sulla buona strada e ha tutte le carte in regola. Bisogna avere pazienza e mettere questo giovane nelle condizioni di esprimersi al meglio ma questo poi starà a chi lo dovrà gestire».

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