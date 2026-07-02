Non chiamatelo miracolo: il Como si prende la Serie A (e spaventa le big) non solo sul campo ma anche sul mercato

C’era una volta il Como delle scommesse romantiche e del ritorno nostalgico nel calcio che conta. Oggi, quel Como non esiste più. Al suo posto c’è una corazzata societaria ed economica che ha smesso di chiedere il permesso e ha iniziato a dettare le regole.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La qualificazione alla prossima Champions League, arrivata al termine di una cavalcata straordinaria nell’ultimo campionato di Serie A, non è stata un miracolo isolato, ma il manifesto programmatico di un club che sta ridisegnando le gerarchie del calcio italiano. E se qualcuno pensava che l’approdo nell’Europa dei grandi fosse il punto d’arrivo, i primi giorni di questo mercato estivo stanno dimostrando l’esatto contrario: è solo l’inizio.

Il mercato dei campioni: Nico Paz e lo scippo di Liberali

A Rimini si scrive il calciomercato, ma a dettare il ritmo è il club lariano. Le ultime operazioni concluse dalla dirigenza guidata dal ds Carlalberto Ludi certificano un cambio di status epocale. Non si parla più di appeal provinciale; il Como oggi batte le storiche big d’Italia sul loro stesso terreno.

Il riscatto d’oro di Nico Paz: La trattativa per blindare il gioiello argentino è la dimostrazione di una forza economica devastante. Spendere una cifra vicina ai 60 milioni di euro per strapparlo in via definitiva al Real Madrid — allontanando l’ombra minacciosa dell’Inter — è un movimento da top club mondiale.

La trattativa per blindare il gioiello argentino è la dimostrazione di una forza economica devastante. Spendere una cifra vicina ai per strapparlo in via definitiva al Real Madrid — allontanando l’ombra minacciosa dell’Inter — è un movimento da top club mondiale. La beffa al Milan per Liberali: L’operazione Mattia Liberali è forse ancor più indicativa. Il trequartista classe 2007, reduce da una stagione magistrale a Catanzaro, sembrava destinato a tornare a Milano sponda rossonera. Il Milan ci ha provato fino all’ultimo, mettendo sul piatto un rilancio economico importante e l’intervento diretto della proprietà. Eppure, Liberali e il suo entourage hanno scelto Como. Una decisione basata su un progetto tecnico superiore e sulla garanzia di crescita che l’ambiente azzurro sa offrire.

Cesc Fàbregas: La guida spirituale oltre la panchina

Se la proprietà indonesiana (la famiglia Hartono) garantisce una solidità finanziaria strutturata e immune alle oscillazioni del Fair Play Finanziario — grazie a un modello di sponsorizzazioni e asset commerciali lungimirante —, l’anima sportiva ha un nome e un cognome: Cesc Fàbregas.

L’ex fuoriclasse di Arsenal e Barcellona ha smesso i panni del debuttante in panchina per diventare una vera e propria guida spirituale. Fàbregas è il fattore decisivo nelle videochiamate di mercato. Quando un giovane talento come Liberali o un campione affermato deve scegliere la prossima destinazione, la prospettiva di essere allenato e valorizzato da uno dei centrocampisti più cerebrali della storia del calcio sposta gli equilibri.

Una nuova era per la Serie A

Il Como 1907 non è una meteora. Il quarto posto in campionato è la solida base su cui poggia una società che unisce la competenza manageriale a un fascino internazionale senza eguali in Italia. Lago, glamour, finanze solide e una proposta di gioco moderna e coraggiosa.

Le storiche “sette sorelle” della Serie A sono avvisate: al tavolo delle grandi si è seduto un nuovo ospite, e ha tutta l’intenzione di prendersi il piatto forte. Il Como è diventato grande, e la Champions League è il palcoscenico perfetto per gridarlo al mondo.