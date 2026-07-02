Il Newcastle ‘dimentica’ Tonali: arriva Bazoumana Touré, affare da 50 milioni! Chi è il super colpo degli inglesi

Bazoumana Touré è il nuovo colpo del Newcastle dopo l’addio di Tonali. Cifre, dettagli e chi è il nuovo giocatore dei Magpies

Il Newcastle è pronto a formalizzare uno dei colpi più entusiasmanti e futuribili di questa sessione estiva di calciomercato. La compagine inglese ha praticamente definito in ogni dettaglio l’arrivo di Bazoumana Touré, promettente esterno offensivo destinato a infiammare i tifosi di St James’ Park. Secondo Fabrizio Romano, la trattativa ha subito un’accelerazione definitiva: Touré firmerà un contratto a lungo termine con il Newcastle questa settimana, legandosi al club bianconero per i prossimi anni. Tutti i passaggi burocratici sono stati risolti positivamente, poiché la concessione del permesso di viaggio è confermata e la visita medica prenotata presso le strutture del club per le prossime ore.

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Il retroscena: rifiutate offerte da Inghilterra e Germania

La fumata bianca per l’approdo del gioiello africano nel nord dell’Inghilterra non era affatto scontata, data la fortissima concorrenza internazionale che si era sviluppata attorno al suo cartellino. Touré ha preferito il progetto bianconero rispetto a due altri club interessati, i quali avevano effettuato importanti sondaggi e rilanci nelle ultime settimane; nello specifico, si trattava di uno in Germania e uno in Inghilterra.

A fare la differenza in favore dei Magpies è stata la determinazione della dirigenza e la prospettiva tecnica illustrata al calciatore, considerato un elemento chiave per il presente e il futuro della squadra. L’operazione si consumerà sulla base di 50 milioni di euro, una cifra importante che certifica lo status economico e le grandi ambizioni continentali del Newcastle.

Il tesoretto Tonali finanzia il mercato in entrata

Un investimento di tale portata è stato reso possibile dalle imponenti manovre condotte dal club sul fronte delle cessioni. La società inglese ha infatti capitalizzato al massimo la sessione estiva grazie a una clamorosa operazione in uscita: dopo l’addio di Tonali da oltre 100 milioni al Tottenham, che ha garantito una liquidità immediata e straordinaria alle casse del club, il Newcastle ha piazzato il colpo in entrata senza compromettere i rigidi parametri del Fair Play Finanziario.

I fondi incassati dalla cessione del centrocampista italiano agli Spurs sono stati parzialmente e prontamente reinvestiti per assicurarsi Touré. Con questo innesto di assoluto spessore, il Newcastle lancia un segnale chiarissimo alle dirette concorrenti della Premier League, assicurandosi un calciatore di grandissima prospettiva. L’annuncio ufficiale è atteso subito dopo il completamento dei test fisici di rito.