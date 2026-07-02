Mercato e infermeria: il Torino chiude per Oristanio, accoglie Mascardi, segue Ebosse e ritrova Aboukhlal

Il Torino continua a muoversi con decisione sul mercato per costruire la rosa della prossima stagione. La società granata ha chiuso l’operazione per Gaetano Oristanio, mentre prepara altri innesti e monitora diversi profili per rinforzare ogni reparto.

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Oristanio al Torino: accordo chiuso

Dopo una lunga trattativa, il Torino ha definito l’arrivo di Oristanio dal Venezia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista offensivo, reduce dall’esperienza al Parma, sosterrà le visite mediche tra lunedì 6 e martedì 7 luglio. I granata erano fiduciosi di chiudere e la sensazione si è trasformata in realtà: Oristanio sarà una nuova pedina per Abate.

Mascardi in arrivo, Gill resta un’idea

Parallelamente, il Torino accoglierà anche Diego Mascardi, portiere classe 2006 dello Spezia. Il suo arrivo è indipendente dalla pista Orlando Gill, che rimane comunque un’opzione concreta per rinforzare la porta. La società sta valutando attentamente il profilo del paraguayano, protagonista al Mondiale e con un valore in crescita.

Difesa: si continua a seguire Ebosse

Sul fronte difensivo, il Torino mantiene viva la pista Enzo Ebosse. Il classe ’99, che ha giocato la seconda parte della scorsa stagione proprio in granata, è rientrato all’Udinese, ma resta un obiettivo per completare il reparto arretrato. La sua duttilità e la conoscenza dell’ambiente lo rendono un profilo gradito.

Aboukhlal torna in anticipo: parte il recupero

Buone notizie anche sul fronte interno: Zakaria Aboukhlal è tornato questa mattina al Filadelfia, in anticipo rispetto al resto del gruppo (atteso il 10 luglio). L’esterno marocchino aveva chiuso in anticipo la scorsa stagione per un problema al ginocchio, risolto con un intervento in artroscopia e un periodo di riabilitazione in Olanda. Era previsto un suo rientro anticipato e da oggi inizierà il percorso di recupero per tornare a disposizione di Abate il prima possibile.

Una stagione da rilanciare

La prima annata di Aboukhlal al Torino non è stata semplice:

difficoltà di adattamento alla Serie A,

poca continuità,

diversi stop fisici.

Dopo una stagione complicata, l’obiettivo è ripartire: una volta smaltito definitivamente l’infortunio, il Toro spera che il marocchino possa finalmente mostrare con continuità le qualità intraviste a Tolosa.

Una fase intensa, con la società determinata a consegnare ad Abate una rosa più profonda, giovane e competitiva.