Mason Greenwood, allarme Roma: l’Atletico Madrid irrompe con forza nella corsa al giocatore del Marsiglia

La Roma vede complicarsi la strada verso Mason Greenwood, obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco. Oltre alle richieste elevate dell’Olympique Marsiglia e alla concorrenza del Fenerbahçe, nelle ultime ore è spuntato un terzo incomodo decisamente pericoloso: l’Atletico Madrid.

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L’inserimento dell’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato dal portale turco SportsDigitale, molto vicino alle dinamiche di mercato che coinvolgono la Superlig, Diego Simeone avrebbe individuato Greenwood come possibile sostituto di Julián Álvarez. Il Barcellona, infatti, sta spingendo forte sull’argentino per rimpiazzare Lewandowski, e qualora l’offerta blaugrana dovesse avvicinarsi ai 130 milioni di euro, la resistenza dell’Atletico potrebbe crollare. In quel caso, con l’uscita di Álvarez e quella già prevista di Griezmann, i Colchoneros avrebbero la necessità di intervenire pesantemente sul reparto offensivo.

Le cifre: l’Atletico può accontentare tutti

L’Atletico Madrid avrebbe a disposizione un budget sufficiente per:

soddisfare le richieste d’ingaggio del giocatore (la Roma è arrivata a 4 milioni ),

), avvicinarsi ai 55 milioni di euro chiesti dal Marsiglia per liberare Greenwood e sistemare parte dei problemi finanziari del club francese.

Una potenza economica che rischia di mettere la Roma in seria difficoltà.

Roma, rischio beffa: serve rilanciare

La Roma, spinta anche da Gasperini, potrebbe essere costretta ad accelerare per evitare di perdere il giocatore. L’ultima proposta giallorossa — 40 milioni più bonus — non basta: per restare in corsa servirà avvicinarsi ai 50 milioni, soglia minima per convincere il Marsiglia.

Il possibile scenario

La corsa a Greenwood si infiamma: Marsiglia attende l’offerta giusta, Fenerbahçe insiste, e ora l’Atletico Madrid rischia di diventare la vera minaccia. La Roma dovrà decidere rapidamente se rilanciare o virare su altri obiettivi.