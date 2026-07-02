Manchester City, investimento super da 116 milioni: Anderson apre la nuova era post‑Guardiola

Elliot Anderson è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Manchester City, in un trasferimento che entra nella storia del calcio britannico. Il centrocampista arriva dal Nottingham Forest e, con un’operazione da 116 milioni di sterline (circa 135 milioni di euro), diventa il calciatore britannico più costoso di sempre .

Visite mediche negli Stati Uniti

Il 23enne, impegnato ai Mondiali con l’Inghilterra, ha svolto le visite mediche a Kansas, negli Stati Uniti, per accelerare i tempi del trasferimento durante la competizione iridata .

Un affare che riscrive i record

La squadra di Enzo Maresca, erede di Guardiola sulla panchina del City, ha investito una cifra senza precedenti per un giocatore britannico, superando il precedente primato stabilito con Jack Grealish. L’operazione è stata chiusa senza bonus, con una cifra fissa che ha convinto il Nottingham Forest a cedere il suo gioiello .

Dalle origini al boom in Premier League

Anderson è cresciuto nel Newcastle, club della sua città, con cui ha esordito nel 2021. Due anni dopo, il club è stato costretto a venderlo al Nottingham Forest per ragioni legate al Fair Play Finanziario. Al Forest, Anderson si è imposto come uno dei centrocampisti più completi della Premier League, attirando l’interesse dei top club europei

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COMUNICATO UFFICIALE – “Il Manchester City e il Nottingham Forest hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Elliot Anderson.

Anderson, 23 anni, è attualmente impegnato con la nazionale inglese ai Mondiali di calcio e ha completato le visite mediche in Kansas. Le formalità per il trasferimento saranno finalizzate al suo ritorno in Inghilterra.

Nel frattempo, tutti al Manchester City augurano a Elliot e alla nazionale inglese buona fortuna per la loro avventura ai Mondiali e non vediamo l’ora di dargli il benvenuto a Manchester a tempo debito.“