Venezia, colpo Correia: chi è il laterale ex Sporting e Valencia che rinforza la difesa della neopromossa

Thierry Correia, terzino destro classe 1999, è un prodotto del vivaio dello Sporting Lisbona, club con cui ha compiuto tutta la trafila giovanile fino a collezionare 7 presenze in prima squadra.

Nel 2019 il difensore portoghese — gestito da Jorge Mendes — è stato acquistato dal Valencia per 12 milioni di euro, iniziando un percorso di crescita costante nella Liga. Con il club spagnolo ha disputato 160 partite, mettendo a referto 2 gol e diventando un esterno affidabile per corsa, intensità e capacità di coprire tutta la fascia.

Thierry Correia entra nel mondo del calcio a soli cinque anni, nelle giovanili dell’Estrela Amadora, prima di vivere la svolta decisiva nel 2015 con il passaggio allo Sporting, nella celebre Academia Cristiano Ronaldo. Il debutto arriva il 29 novembre 2018 in Europa League contro il Qarabağ: una serata da ricordare, seguita da un’altra chance concessa da Marcel Keizer nella gara successiva contro il Vorskla Poltava, dopo il roboante 1-6 in Azerbaigian.

Il percorso in Nazionale è altrettanto ricco: esordisce nel 2016 con il Portogallo U16, poi subito la promozione nell’U17, con cui diventa Campione d’Europa per la prima volta. Nel 2018 arriva il bis con l’Europeo U19, aggiungendo un altro trofeo alla sua bacheca. Passa poi per U20 e U21, accumulando esperienza e presenze, mentre resta in attesa dell’ultimo step: l’esordio con la Nazionale maggiore.

Nel 2019/20 lascia lo Sporting dopo le prime apparizioni in Liga Portugal e approda al Valencia, dove inizialmente fatica a trovare spazio. La seconda stagione segna la svolta: 32 presenze, 2 gol e 1 assist, fino alla fiducia piena ricevuta anche da Gattuso nel 2022/23. “Il mio momento migliore è stato l’anno con Bordalás e poi con Gattuso, quando mi sono sentito molto bene e amato dai tifosi”, racconta a Flashscore. Il punto più duro arriva il 27 ottobre 2024, con la rottura del crociato contro il Getafe: 310 giorni ai box, 35 partite saltate. Poi la risalita, lenta ma determinata, fino a tornare protagonista nonostante le difficoltà vissute dal Valencia.

Correia arriva ora al Venezia come rinforzo di esperienza e dinamismo per le corsie laterali, pronto a portare qualità e ritmo alla neopromossa.

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COMUNICATO – “Il Venezia FC comunica il tesseramento del difensore Thierry Rendall Correia, che ha firmato un accordo con il club arancioneroverde fino al termine della stagione 26/27 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.

Nato ad Amadora, in Portogallo, il 9 marzo 1999, Correia è cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, completando il proprio percorso di formazione fino all’esordio in Prima Squadra nella stagione 2018/19. Con il club di Lisbona ha collezionato 7 presenze ufficiali, di cui 2 in UEFA Europa League, prima di trasferirsi al Valencia nell’estate del 2019.

Con la formazione spagnola ha disputato 160 gare ufficiali, realizzando 2 reti e fornendo 6 assist e facendo il proprio esordio in UEFA Champions League.

Nel corso della sua carriera internazionale, Correia ha vestito la maglia di tutte le selezioni giovanili del Portogallo, conquistando il titolo di Campione d’Europa sia con l’Under 17 sia con l’Under 19.

PAROLE – “Ho scelto di venire al Venezia FC perché credo che il club abbia un ottimo progetto. Inoltre, l’ambiente e la città sono fantastici e rappresentano il contesto ideale per crescere, continuare il mio percorso e aiutare la squadra a raggiungere grandi obiettivi in questa stagione. Ai tifosi arancioneroverdi voglio dire che farò del mio meglio. Lavorerò duramente ogni giorno per aiutare la squadra e vincere il maggior numero possibile di partite durante la stagione in Serie A“

Benvenuto, Thierry.”