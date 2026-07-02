Il Genoa su Aubameyang! Sondaggio per il grande colpo: perché l’arrivo dell’ex Arsenal sarebbe clamoroso

Il Genoa su Aubameyang! Sondaggio per il grande colpo: perché il suo arrivo sarebbe clamoroso e come sono andate le ultime stagioni al Marsiglia

Il Genoa valuta un nome di grande richiamo per il proprio attacco. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club rossoblù avrebbe effettuato un sondaggio per Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti classe 1989 oggi legato all’Olympique Marsiglia. Un profilo che, per storia, esperienza e riconoscibilità internazionale, rappresenterebbe un’operazione di enorme impatto per il Grifone e per la Serie A.

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L’ex attaccante di Borussia Dortmund, Arsenal, Barcellona e Chelsea ha alle spalle una carriera vissuta stabilmente ad altissimi livelli. Proprio per questo, un suo eventuale arrivo al Genoa non sarebbe una semplice operazione di mercato, ma un colpo capace di accendere l’entusiasmo della piazza e attirare grande attenzione mediatica attorno al club rossoblù.

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Aubameyang Genoa, perché sarebbe un colpo clamoroso

Il nome di Aubameyang resta pesante non solo per il passato, ma anche per quanto mostrato nelle ultime stagioni. Nonostante l’età, il centravanti ha continuato a garantire numeri importanti in zona gol, dimostrando di poter incidere ancora sia in campionato sia nelle competizioni internazionali.

Per il Genoa, un profilo del genere significherebbe aggiungere esperienza, personalità e qualità realizzativa a un reparto offensivo che potrebbe beneficiare della presenza di un attaccante abituato a palcoscenici di primo piano. L’aspetto mediatico sarebbe inevitabile, ma quello tecnico non andrebbe sottovalutato: Aubameyang resta un giocatore capace di attaccare la profondità, leggere l’area e trasformare occasioni anche sporche in gol pesanti.

Aubameyang Genoa, le ultime stagioni tra Marsiglia e Al-Qadsiah

Nella stagione 2023/24, con la maglia del Marsiglia, Aubameyang ha vissuto un’annata di grande rendimento: 51 presenze, 30 gol e 11 assist in tutte le competizioni. Numeri che hanno confermato la sua capacità di restare competitivo anche dopo le esperienze nei principali campionati europei.

Nel 2024/25 è arrivata la parentesi all’Al-Qadsiah, in Arabia Saudita. Anche in quel contesto, il centravanti ha mantenuto una produzione offensiva significativa, chiudendo con 36 presenze e 21 gol complessivi. In campionato, il bilancio è stato di 32 presenze, 17 reti e 3 assist: dati che raccontano un attaccante ancora continuo e incisivo.

Il ritorno al Marsiglia, nella stagione 2025/26, ha confermato ulteriormente la sua affidabilità. In Ligue 1 ha raccolto 10 gol, 5 assist e oltre 2.000 minuti giocati, mentre in Champions League ha aggiunto 3 gol e 4 assist in 8 presenze. Un rendimento che spiega perché il suo nome resti spendibile anche per un club di Serie A.

Aubameyang Genoa, rendimento fisico e valutazioni finali

Sul piano fisico, nelle ultime stagioni non emergono lunghi stop tali da mettere in discussione la sua continuità. C’è stato un episodio legato a un problema alla coscia con il Gabon, ma senza conseguenze prolungate sul suo impiego con il Marsiglia.

L’operazione, naturalmente, andrebbe valutata con attenzione sotto il profilo economico. Aubameyang porterebbe al Genoa gol, carisma e visibilità internazionale, ma anche un’età avanzata e costi da gestire con equilibrio. La sensazione è che, a condizioni sostenibili, il suo eventuale arrivo rappresenterebbe uno dei colpi più sorprendenti del mercato rossoblù.