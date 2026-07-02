Pellegrini Roma, primo incontro per il rinnovo: avviati i dialoghi con l’entourage

Pellegrini Roma, si apre il tavolo per il futuro del centrocampista nonostante il suo contratto con i giallorossi sia scaduto il 30 giugno

La Roma comincia a muoversi in maniera concreta per definire il futuro di Lorenzo Pellegrini. Dopo aver chiarito gli scenari legati ai rinnovi di Zeki Celik e Paulo Dybala, il club giallorosso ha iniziato a concentrarsi anche sulla posizione del centrocampista romano, considerato uno dei temi più delicati all’interno della programmazione tecnica e societaria.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di oggi è andato in scena il primo vero incontro tra la dirigenza della Roma e il procuratore del calciatore. Un passaggio importante, perché rappresenta il primo contatto ufficiale tra le parti dopo la scadenza del contratto che legava Pellegrini al club giallorosso.

Pellegrini Roma, summit esplorativo con il procuratore

L’incontro tra la Roma e l’entourage di Lorenzo Pellegrini ha avuto un carattere esplorativo. Non si è trattato ancora di una trattativa entrata nella fase decisiva, ma di un primo confronto utile per capire margini, intenzioni e possibili condizioni di un nuovo accordo.

L’obiettivo del summit è stato quello di porre le basi per una negoziazione più strutturata. La società giallorossa vuole infatti valutare con attenzione ogni aspetto prima di arrivare a una proposta definitiva, considerando sia il peso tecnico del giocatore sia il suo valore simbolico all’interno dell’ambiente romanista.

Pellegrini Roma, rinnovo al centro delle valutazioni

Il futuro di Pellegrini resta quindi un dossier aperto, ma il primo incontro rappresenta un segnale chiaro della volontà della Roma di avviare un dialogo diretto. Dopo le situazioni legate a Celik e Dybala, il club ha scelto di affrontare anche il tema del centrocampista, con l’intenzione di verificare la possibilità di proseguire insieme.

Per Pellegrini, cresciuto nel settore giovanile giallorosso e diventato negli anni uno dei riferimenti della squadra, il rinnovo avrebbe un valore tecnico e identitario. La trattativa è soltanto all’inizio, ma il confronto odierno ha aperto ufficialmente una nuova fase: ora le parti dovranno lavorare per capire se ci saranno le condizioni per arrivare a un’intesa.