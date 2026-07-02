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La Fiorentina accelera per Thorstvedt! Domani il primo incontro col Sassuolo
La Fiorentina accelera per Thorstvedt! Domani il primo incontro col Sassuolo per definire il passaggio del centrocampista danese
La Fiorentina accelera per Kristian Thorstvedt. Dopo i contatti positivi andati in scena la scorsa settimana a Milano tra il d.s. Paratici e l’agente del giocatore, il club viola è pronto a sedersi al tavolo con il Sassuolo per entrare nella fase più concreta dell’operazione.
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Secondo quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista norvegese avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento alla Fiorentina. Un passaggio importante, che permette ai viola di muoversi con maggiore decisione nella trattativa con il club neroverde.
Thorstvedt Fiorentina, il sì del giocatore e l’incontro col Sassuolo
Thorstvedt, attualmente impegnato ai Mondiali, è considerato una priorità da Fabio Grosso, che lo conosce bene dopo averlo già allenato in Emilia. Il gradimento del tecnico rappresenta un fattore centrale nella scelta della Fiorentina, intenzionata a rinforzare il centrocampo con un profilo fisico, dinamico e già abituato al calcio italiano.
Domani è previsto il primo incontro diretto tra Fiorentina e Sassuolo. I neroverdi attendono la prima offerta ufficiale dei viola, con l’obiettivo di capire se ci saranno margini per ridurre le distanze e impostare una trattativa concreta.
Sassuolo, occhi su Ugresic ma c’è il Bologna
Intanto il Sassuolo guarda anche al mercato in entrata. I neroverdi restano pienamente in corsa per Ugresic, talento del Partizan, ma dovranno superare la concorrenza del Bologna.