Spagna Austria, la partita di Cucurella: il focus sulla prestazione sontuosa del terzino

Spagna Austria, la partita di Cucurella: ecco l’analisi completa della prestazione del terzino ai sedicesimi di finale del Mondiale

Uno dei protagonisti di Spagna Austria, la gara valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Marc Cucurella. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio.

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La partita di Cucurella

PRIMO TEMPO

Esterno basso di sinistra nel 4-2-3-1 di De La Fuente, alla vigilia della sfida Cucurella ha espresso profonda stima delll’Austria, definendola “una squadra pericolosa, organizzata e generosa“. Ci si aspetta pertanto una prestazione attenta contro un avversario da non prendere sotto gamba. All’8′ Alex Buena ne premia la sovrapposizione, Cucurella protegge palla e guadagna un corner. Richiamo dell’arbitro al neo-madridista per intervento deciso, nessuna sanzione però. Non troppo coinvolto nella prima fase, se non in normali appoggi al compagno di fascia Alex Buena. Al 29′ è proprio Cucurella a mettere dentro il pallone su una respinta da corner, gol annullato perché Cubarsì salta e va a sbilanciare il portiere Schlager. Al 32′ il terzino va ad alimentare l’azione offensiva recuperando un pallone appena fuori dall’area austriaca. Al 36′ la Spagna passa con azione impeccabile: Pedri allarga per un liberissimo Cucurella, stop e tracciante in orizzontale per Oyarzabal che gira di prima liberandosi perfettamente dalla marcatura. Al 43′ diagonale sulla trequarti, appoggia di testa a Cubarsi che pasticcia un po’, arriva Rodri a risolvere la situazione. Anche altre volte Cucurella tende a stringere molto al centro e lascia un po’ scoperta la sua fascia. Altro intervento di testa in ripiegamento importante nel recupero per evitare che l’Austria vada in profondità. Si chiude un primo tempo molto positivo, anche per le tante corse senza palla fatte per portare via un uomo alla fase difensiva avversaria.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con uno stop non facile e gestione acrobatica del pallone da una costruzione dal basso alla quale lo invita Unai Simon. Anche nella ripresa lo si vede molto avanzato, come un centrocampista aggiunto ad agire a ridosso dell’area avversaria. Altra entrata dura di Danso, spesso i giocatori austriaci colpiscono con una certa irruenza un attimo dopo che gli spagnoli scaricano il pallone. Al 61′ Kalajdzic appena entrato si rende pericoloso saltando su Cucurella, colpo di testa alto. Al 66′ la Spagna raddoppia con un’azione ipnotica e insistente: anche stavolta Cucurella ha una parte, raccoglie palla in area e in spaccata la tocca per Alex Baena che la gira morbidamente per il colpo di testa di vincente di Pedro Porro. Al 75′ va in anticipo commettendo fallo su Chukwuemeka all’altezza del cerchio di centrocampo. All’81’ grande servizio per Ferran Torres che al centro dell’area di rigore cerca di allungare per Pedri senza successo. Poco dopo anche Posch salta sul neo-madridista, il colpo di testa è comunque molto lontano dalla porta. Proprio l’ex Como si guadagna il primo cartellino giallo dell’incontro intervendo da dietro su Cucurella. A un minuto dal 90′ crea il secondo assist-gol per Oyarzabal, un pallone rasoterra con i giri giusti che premia il taglio del compagno e chiude la partita per la squadra e sottolinea ancora di più la straordinarietà della sua prestazione.





