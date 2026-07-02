Idea Dovbyk per il Genoa, De Rossi lo rivuole dopo l’esperienza alla Roma: tentativo in prestito dalla Roma. Cosa filtra

Il Genoa guarda in casa Roma per rinforzare il reparto offensivo. Come rivelato da Sky Sport, Daniele De Rossi avrebbe messo nel mirino Artem Dovbyk, attaccante ucraino già allenato nella sua esperienza sulla panchina giallorossa.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il tecnico rossoblù conosce bene le caratteristiche del centravanti e vorrebbe ritrovarlo anche al Genoa, all’interno di un progetto che punta ad aumentare peso, fisicità e soluzioni in zona gol. L’idea del club ligure sarebbe quella di provare a impostare un’operazione in prestito, formula che potrebbe permettere al Grifone di tentare l’affondo senza investimenti immediati troppo pesanti.

Dovbyk Genoa, la posizione della Roma

Resta però da capire quale sarà la posizione della Roma e dello stesso Dovbyk. Prima del 30 giugno, infatti, anche il Real Betis aveva manifestato interesse per l’attaccante, con il club giallorosso che per una possibile cessione aveva chiesto circa 25 milioni di euro.

Il dossier resta quindi aperto: De Rossi spinge per riabbracciare Dovbyk, ma il via libera dipenderà dalle valutazioni della Roma.