Dopo il deludente Mondiale, la Federazione avrebbe già individuato il successore: decisivi i prossimi colloqui. Nagelsmann verso le dimissioni

Sono bastati appena quattro giorni dall’eliminazione della Germania ai sedicesimi di finale del Mondiale contro il Paraguay perché arrivasse una svolta destinata a cambiare il futuro della nazionale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sulla base delle informazioni di Sky Deutschland, Julian Nagelsmann è pronto a rassegnare le dimissioni da commissario tecnico della selezione tedesca.

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La decisione sarebbe maturata anche dopo una riunione di circa tre ore e mezza tra i vertici della Federazione calcistica tedesca, durante la quale al tecnico sarebbe stato suggerito di interrompere anticipatamente il proprio incarico, nonostante un contratto valido fino agli Europei del 2028. Un epilogo difficile da accettare per Nagelsmann, profondamente deluso dall’esito della competizione.

Per la successione, il nome in cima alla lista è quello di Jürgen Klopp. L’ex allenatore del Liverpool ricopre attualmente il ruolo di Head of Global Soccer di Red Bull, ma tale incarico non rappresenterebbe un ostacolo. Nel contratto firmato con il gruppo, infatti, sarebbe presente una clausola che gli consentirebbe di accettare un’eventuale chiamata della Germania. Nelle prossime ore potrebbero quindi partire i contatti per cercare un’intesa e aprire un nuovo ciclo sulla panchina della Nazionale tedesca.