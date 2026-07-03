Djorkaeff: «Ronaldo il Fenomeno ha ragione, Mbappé sembra lui. Bravo Deschamps con Olise»

L’ex stella dell’Inter, Youri Djorkaeff, analizza il Mondiale, il ruolo da favorita della Francia e i grandi campioni che stanno esaltando

Youri Djorkaeff, consigliere del presidente della Fifa Gianni Infantino, segue i Mondiali con attenzione. L’ex giocatore dell’Inter e della Francia ha parlato con La Gazzetta dello Sport.

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RONALDO IL FENOMENO HA DETTO CHE MBAPPE’ SEMBRA LUI «Sì, è un paragone giusto e se lo dice il Fenomeno, è vero. Magari la differenza tra i due è che Mbappé ha grandi giocatori attorno, mentre Ronaldo doveva fare tutto da solo… C’ero io dietro, ma lui andava a destra, a sinistra e poi segnava. Era un Fenomeno (ride, ndr). Per Kylian è un bel complimento e se lo sta meritando».

GLI PIACE OLISE TREQUARTISTA «Molto. Didier ha avuto una bella intuizione mettendolo dietro la punta, con Dembélé sulla destra: Olise ha tecnica, eleganza e visione di gioco. In questo ruolo in passato sono stati utilizzati giocatori fisici, ma è bello che il 10 sia un calciatore che fa “magie”».

I MERITI DI DESCHAMPS «Ha portato una mentalità vincente e l’ha trasmessa non solo alla nazionale maggiore, ma anche a quelle giovanili e al calcio francese. Con lui non si gioca più per arrivare ai quarti: Didier vuole vincere. Sempre. Come quando era calciatore e nel 1998 abbiamo vinto il Mondiale».

LA RIVALE DELLA FRANCIA «L’Argentina. Ha la sicurezza tipica dei campioni del mondo: in Qatar erano aggressivi, ma avevano meno qualità di gioco. Ora hanno davvero tutto».

VIERI DICE CHE MESSI É HARRY POTTER «Bobo è incredibile, ha un vocabolario in testa e trova il soprannome per tutti! Ha ragione».

HAALAND MIGLIOR CENTRAVANTI «Lui, Kane, Leo e Kylian sono campioni veri, tutti con le loro caratteristiche. Stanno facendo la differenza con i loro gol».

USA, CANADA E MESSICO «Sì sono preparati bene e hanno meritato di arrivare agli ottavi».

CHI HA IMPRESSIONATO DI PIU’ «Gli Stati Uniti. Ho vissuto qui e ho giocato in Mls, ma non mi aspettavo una formazione con questa condizione atletica, questa qualità tecnica e questo ordine a livello tattico: in campo sono messi bene e i tifosi sognano».

IL CALCIO E GLI AMERICANI «Li entusiasma e per la loro squadra hanno una passione super. Attenzione, con gli americani tutto è possibile…».

GLI PIACE QUESTO MONDIALE «Tantissimo. Stadi pieni, bel gioco ed entusiasmo. Più di così…».

MANCA L’ITALIA «Il Mondiale in America senza l’Italia è un dolore».