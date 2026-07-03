Niente Real Madrid per Enzo Fernández, arriva la smentita ufficiale: i blancos negano ogni trattativa

Niente Real Madrid per Enzo Fernández, il club spagnolo smentisce le indiscrezioni di mercato sul centrocampista del Chelsea

Non sarà Enzo Fernández il nuovo colpo del Real Madrid in questa sessione di mercato. Dopo le voci circolate all’estero su un presunto interesse dei blancos per il centrocampista del Chelsea, attualmente impegnato ai Mondiali con l’Argentina, il club spagnolo ha deciso di intervenire in maniera netta per fare chiarezza.

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Il Real Madrid, protagonista di un mercato già molto importante con gli arrivi ufficiali di Cucurella, Bernardo Silva e Konaté, oltre all’annuncio ormai imminente per Dumfries, ha voluto smentire categoricamente qualsiasi movimento per il giocatore argentino. La società madrilena ha precisato di non aver «compiuto alcun tentativo, né diretto né indiretto, volto all’ingaggio del suddetto giocatore».

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Enzo Fernández Real Madrid, il comunicato dei blancos

Attraverso una nota ufficiale, il Real Madrid ha quindi chiuso ogni spiraglio rispetto a una possibile operazione per Enzo Fernández, ribadendo anche il rispetto nei confronti del calciatore e del Chelsea. Questo il comunicato del club:

«Alla luce delle informazioni e delle dichiarazioni emerse nei giorni scorsi riguardo a un presunto interesse del Real Madrid CF per il giocatore Enzo Fernández, il club desidera precisare di non aver compiuto alcun tentativo, né diretto né indiretto, volto all’ingaggio del suddetto giocatore e, inoltre, di non avere alcuna intenzione di perseguire tale operazione. Il Real Madrid desidera esprimere il massimo rispetto per Enzo Fernández, grande calciatore la cui carriera e qualità sono ampiamente riconosciute, così come per il Chelsea FC, club con cui intrattiene un eccellente rapporto istituzionale. Proprio per rispetto nei confronti di un’istituzione come il Chelsea FC e dei principi di lealtà istituzionale che da sempre guidano le azioni del Real Madrid, il club ritiene necessario smentire categoricamente tali speculazioni, che sono infondate e non rispecchiano la realtà. Il Real Madrid si rammarica che, nonostante la chiarezza dei fatti e l’assenza di provvedimenti da parte del club, continuino a essere diffuse informazioni non corrispondenti alla realtà, che servono solo a creare confusione tra i tifosi e a danneggiare inutilmente le entità e le persone coinvolte».

Enzo Fernández Real Madrid, nessuna trattativa con il Chelsea

La posizione del Real Madrid è dunque chiara: non esiste alcuna trattativa per Enzo Fernández e non c’è l’intenzione di aprire un dialogo con il Chelsea per il centrocampista argentino. Il club spagnolo ha scelto di intervenire pubblicamente proprio per evitare ulteriori speculazioni e per tutelare i rapporti istituzionali con i blues.

Per il momento, quindi, il mercato del Real Madrid continuerà su altre piste. Il nome di Enzo Fernández viene escluso con decisione dai piani dei blancos, che hanno voluto chiudere il caso con una smentita ufficiale e senza margini di interpretazione.