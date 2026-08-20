Morata proposto a Lazio e Genoa: la risposta dei due club per l’approdo dell’attaccante

Morata è stato proposto a Lazio e Genoa: ecco cosa hanno risposto i due club sull’attaccante spagnolo

Il nome di Alvaro Morata torna a scuotere le dinamiche del calciomercato estivo italiano. Secondo Matteo Moretto, il profilo dell’esperto centravanti spagnolo è stato recentemente offerto sia alla Lazio sia al Genoa. Nonostante la caratura internazionale del giocatore, allo stato attuale entrambe le piste si presentano come strade del tutto non percorribili per le due società italiane.

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I sondaggi con Lazio e Genoa e le prime risposte negative

La ricerca di una punta d’esperienza in grado di assicurare carisma e peso d’attacco ha spinto diversi operatori di mercato a sondare il terreno con la dirigenza capitolina e con quella ligure. Per il club biancoceleste, l’innesto dello spagnolo avrebbe potuto rappresentare una soluzione di spessore per affrontare le competizioni stagionali, mentre per il Grifone l’arrivo di un attaccante del suo calibro avrebbe costituito un vero e proprio colpo da novanta per far sognare la tifoseria.

Tuttavia, le risposte giunte da entrambe le sponde sono state fredde. Sia la dirigenza romana sia quella genovese hanno declinato la proposta, fermando sul nascere qualsiasi potenziale trattativa e ritenendo l’affare del tutto impraticabile.

I nodi dell’operazione: ingaggio elevato e filosofie societarie

Alla base del doppio no ci sono motivazioni prevalentemente di natura finanziaria e strategica. Il nodo principale resta legato all’ingaggio del calciatore, del tutto fuori dai parametri finanziari e dal tetto stipendi fissato da entrambe le proprietà. Inoltre, la visione dei due club si scontra con la carta d’identità dell’atleta:

Sostenibilità economica: Gli stipendi percepiti da Morata nelle ultime stagioni superano di gran lunga le disponibilità attuali di Lazio e Genoa.

Gli stipendi percepiti da Morata nelle ultime stagioni superano di gran lunga le disponibilità attuali di Lazio e Genoa. Progetti orientati ai giovani: Sia i capitolini sia i liguri stanno concentrando le proprie risorse su profili più giovani da valorizzare nel tempo.

Sia i capitolini sia i liguri stanno concentrando le proprie risorse su profili più giovani da valorizzare nel tempo. Esigenze tattiche: Gli staff tecnici cercano caratteristiche fisiche e dinamiche differenti per completare i rispettivi reparti offensivi.

Quale futuro per l’attaccante spagnolo?

Con le opzioni Lazio e Genoa definitivamente tramontate, l’entourage del centravanti spagnolo dovrà guardare altrove per individuare una sistemazione gradita. Con il mercato ancora in pieno svolgimento, la caccia a una squadra in grado di soddisfare le richieste economiche e le ambizioni dell’attaccante resta aperta su altri contesti internazionali.