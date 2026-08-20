Palhinha al Benfica, è fatta! Naufragato il trasferimento all’Aston Villa, il centrocampista torna in Portogallo. Cifre e dettagli

Palhinha al Benfica, accordo trovato con il Bayern Monaco per il trasferimento del centrocampista portoghese. Cifre e dettagli

Il Benfica mette a segno un’operazione di notevole spessore per la propria mediana: João Palhinha è pronto a vestire la casacca delle Aquile. Il club lusitano ha infatti raggiunto un accordo verbale con il Bayern Monaco per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista portoghese, definendo una trattativa lampo che riporta il mediano in patria dopo la parentesi vissuta nel massimo campionato tedesco. Lo riporta Fabrizio Romano.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Le cifre dell’operazione e l’iter burocratico con Rui Costa

L’intesa economica tra le due società è stata impostata su una base fissa di 14 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori 5 milioni di euro di bonus vincolati al raggiungimento di determinati traguardi e obiettivi sportivi. Nelle prossime 24 ore è previsto lo scambio formale dei documenti tra la dirigenza bavarese e il presidente del Benfica, Rui Costa, al fine di formalizzare l’operazione in ogni singolo dettaglio burocratico e contrattuale.

La svolta decisiva è arrivata a seguito del via libera definitivo concesso dallo stesso calciatore. Il mediano ha accolto con grande entusiasmo la prospettiva di diventare il perno centrale dello scacchiere tattico di Lisbona, dando immediata disponibilità al perfezionamento dell’intesa.

Dalla fumata nera con l’Aston Villa al rientro in Portogallo

Il blitz decisivo dei lusitani si è concretizzato subito dopo il definitivo naufragio della pista Aston Villa. La compagine britannica, che nelle settimane precedenti aveva mostrato un concreto interesse per il tesserato del Bayern, non è riuscita a trovare la quadra per la chiusura dell’affare, lasciando campo libero al perentorio inserimento delle Aquile.

L’ingaggio dell’ex centrocampista bavarese garantisce al reparto mediano di Lisbona un profilo dotato di eccezionali doti di interdizione, grande fisicità e provata esperienza internazionale:

Schermo difensivo e recupero palla: Un incontrista puro in grado di proteggere la linea arretrata e spezzare le trame di gioco avversarie.

Un incontrista puro in grado di proteggere la linea arretrata e spezzare le trame di gioco avversarie. Maturità ad alti livelli: Un bagaglio tecnico e caratteriale accumulato tra Premier League, Bundesliga e coppe europee, oltre alle apparizioni con la propria selezione nazionale.

Con il gradimento del giocatore già formalizzato e l’accordo economico siglato tra i due club, l’ambiente di Lisbona attende soltanto l’arrivo dell’atleta in città per lo svolgimento delle consuete visite mediche di rito e la successiva firma del contratto ufficiale.