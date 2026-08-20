Pedro Obiang è il nuovo Direttore Sportivo del Monza. Dal campo alla scrivania: dopo 16 anni di carriera, nuova vita per l’ex centrocampista

Pedro Obiang è ufficialmente il nuovo Direttore Sportivo del Monza. Nuova vita per l’ex centrocampista dopo 16 anni di carriera

Un’importante novità dirigenziale segna il percorso societario del Monza: la dirigenza brianzola ha ufficialmente affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Pedro Obiang. L’ormai ex centrocampista, al termine di un lungo e prestigioso cammino sul prato verde, inizia un capitolo inedito della propria carriera professionale all’interno dell’organigramma del club, passando dalla gestione delle dinamiche di spogliatoio alla pianificazione strategica dietro la scrivania.

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Dalla promozione sul campo alla carriera dirigenziale

La decisione segna il congedo definitivo dal calcio giocato per l’ex mediano, che ha vissuto la sua ultima annata proprio con la casacca biancorossa nel corso della stagione 2025-26. Un campionato vissuto da protagonista primario e culminato con la conquista della promozione in Serie A. Nell’arco della sua ultima annata da calciatore, Obiang è sceso in campo in 36 occasioni mettendo a segno 2 reti, rivelandosi una pedina determinante per il raggiungimento del traguardo societario. Concluso un percorso lungo 16 anni di carriera vissuti ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo, la scelta di chiudere con l’attività agonistica si è intrecciata con l’immediata assegnazione di un ruolo di rilievo dirigenziale.

Una nuova sfida per il futuro del club

La proprietà lombarda ha identificato nell’ex tesserato il profilo ideale a cui affidare la guida dell’area tecnica e la gestione delle future sessioni di mercato. La chiamata da parte della società costituisce un attestato di fiducia nei confronti di una figura stimata per equilibrio e visione di gioco. Obiang si appresta ad affrontare questa stimolante avventura dirigenziale con la volontà di mettere a disposizione dell’ambiente la propria profonda conoscenza delle dinamiche calcistiche, portando con sé le doti di carisma, professionalità e dedizione che ne hanno sempre contraddistinto la traiettoria da calciatore.

Continuità e prospettive per la massima serie

L’ingresso del neo dirigente nei quadri operativi garantisce immediatezza e stabilità alla pianificazione del club biancorosso. La familiarità con l’ambiente e la diretta comprensione delle esigenze della squadra permetteranno al nuovo Direttore Sportivo di intervenire con tempestività sia nella valorizzazione dell’organico esistente, sia nell’individuazione dei rinforzi necessari per affrontare le prossime sfide nel massimo campionato.