Manchester United a sorpresa su Alejandro Balde! Lui vuole restare al Barcellona ma…Ecco la posizione dei blaugrana

Manchester United vuole Alejandro Balde! Ecco la posizione del Barcellona sul futuro del proprio esterno sinistro

Il Manchester United si conferma tra i club più attivi sulle dinamiche del mercato internazionale, concentrando le proprie risorse sulla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Dopo aver indirizzato i propri sforzi primari sulla trattativa per Carlos Baleba, la dirigenza dei Red Devils ha individuato nel rafforzamento della corsia mancina la priorità assoluta per completare lo scacchiere tattico, posizionando il profilo di Alejandro Balde in cima alle preferenze della propria area tecnica secondo Fabrizio Romano.

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I primi contatti con l’entourage dell’esterno

Nel corso delle ultime giornate si sono registrate le prime chiamate esplorative con l’entourage del difensore di proprietà del Barcellona. L’intento della società britannica è quello di verificare la reale fattibilità dell’operazione, acquisendo informazioni dettagliate sui costi del cartellino e sulle condizioni contrattuali richieste per concretizzare il trasferimento. L’innesto del prospetto spagnolo garantirebbe all’organico di Manchester una risorsa di grande dinamismo, capace di abbinare un’ottima spinta offensiva a una solida tenuta difensiva sulla fascia.

La posizione del giocatore e l’apertura del Barcellona

La posizione dell’atleta resta legata all’attaccamento ai colori blaugrana. Balde è felice al Barcellona, piazza nella quale si è affermato come uno dei giovani più promettenti del panorama continentale. Ciononostante, la dirigenza catalana non considera il calciatore del tutto inamovibile: la società spagnola sarebbe infatti pronta a valutare una sua partenza qualora dovesse pervenire un’offerta economica particolarmente consistente. Le necessità finanziarie del club di Barcellona potrebbero dunque spalancare le porte a un negoziato con la Premier League.

Un rinforzo strategico per le ambizioni inglesi

Per il club di Old Trafford, l’arrivo di uno specialista nel ruolo di terzino sinistro rappresenta un passaggio cruciale per garantire profondità e qualità alla rosa. Se le interazioni iniziali con l’entourage del giocatore dovessero dare riscontri positivi, i vertici del Manchester United potrebbero formalizzare una proposta ufficiale nei confronti del club catalano, trasformando uno dei sondaggi più caldi delle ultime ore in una trattativa concreta.