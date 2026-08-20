Manchester City sulle tracce di Allan del Palmeiras! È lui il sostituto ideale di Savinho, c’è già il sì dell’esterno

Manchester City vuole Allan del Palmeiras! È il sostituto ideale di Savinho, l’esterno ha già aperto al trasferimento in Premier League

Il Manchester City ha iniziato a muovere i primi passi concreti sul mercato per rinforzare il proprio reparto d’attacco, mettendo nel mirino uno dei giovani più interessanti del panorama sudamericano. La dirigenza dei Citizens ha infatti allacciato i primi contatti ufficiali con il Palmeiras per raccogliere informazioni dettagliate su Allan, ala offensiva classe 2003. Il profilo del ventiduenne brasiliano è stato individuato dai vertici del club britannico come la priorità assoluta per sostituire Savinho ed ereditare il suo ruolo nello scacchiere tattico della squadra. Lo riporta Santi Aouna.

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Le trattative sul prezzo e la spinta del giocatore

I primi colloqui avviati tra la società inglese e il club paulista hanno riguardato principalmente la valutazione economica del cartellino. Nonostante le richieste di partenza della società proprietaria del giocatore, in casa Manchester City si filtra un forte filtro di fiducia riguardo alla possibilità di trovare un’intesa a cifre più contenute. La convinzione degli inglesi di avere un ampio margine di negoziazione nasce soprattutto dalla volontà del calciatore di trasferirsi in Premier League. L’esterno ha già manifestato un chiaro gradimento per il salto nel calcio europeo, fattore che potrebbe mettere pressione al Palmeiras e spingerlo ad ammorbidire le pretese economiche.

Caratteristiche tecniche e prospettive nel calcio europeo

A ventidue anni, Allan si è messo in luce nel campionato brasiliano come un profilo moderno e di grande prospettiva, attirando l’attenzione dei principali scout continentali:

Dribbling e accelerazione: Un interprete di fascia capace di spaccare le difese avversarie grazie a una notevole velocità di passo e un’ottima abilità nell’uno contro uno.

Un interprete di fascia capace di spaccare le difese avversarie grazie a una notevole velocità di passo e un’ottima abilità nell’uno contro uno. Duttilità d’attacco: La capacità di occupare con disinvoltura entrambe le corsie esterne, dote fondamentale per integrarsi nei meccanismi di rotazione dei Citizens.

L’eventuale affondo per il talento verdeoro confermerebbe la linea strategica del Manchester City, da tempo attento ai migliori prospetti del calcio sudamericano per garantire freschezza e imprevedibilità alla propria rosa. Le prossime settimane saranno decisive per verificare se i contatti preliminari si trasformeranno in una trattativa ufficiale capace di portare il giocatore in Inghilterra.