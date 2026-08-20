Sanabria all’SC Internacional, ufficiale! L’attaccante riparte dal Brasile dopo la stagione deludente alla Cremonese

Sanabria all’SC Internacional, è stato ufficializzato il trasferimento dell’attaccante dalla Cremonese. Nuova avventura in Brasile

L’esperienza di Antonio Sanabria con la casacca della Cremonese si chiude ufficialmente dopo un solo anno. L’attaccante paraguaiano è stato ceduto a titolo definitivo allo Sport Club Internacional di Porto Alegre, società attualmente posizionata al sedicesimo posto nella graduatoria del massimo torneo brasiliano. Per la punta si spalancano così le porte di una nuova avventura in Sudamerica, formalizzata attraverso la firma di un contratto triennale con scadenza nel 2029.

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Un’esperienza in grigiorosso al di sotto delle aspettative

L’approdo del centravanti all’ombra del Torrazzo si era concretizzato la scorsa estate al termine di una complessa e prolungata trattativa di mercato, sfociata nella sigla di un accordo iniziale valido fino al 2028. Le elevate aspettative della vigilia sono state tuttavia smentite dai riscontri del campo: l’impatto con la realtà lombarda si è rivelato avaro di soddisfazioni per entrambe le parti coinvolte.

I dati numerici legati alla sua permanenza testimoniano le difficoltà incontrate nell’adattamento ai meccanismi della squadra:

Minutaggio ridotto: Un totale di sole 15 presenze complessive accumulate nell’arco dell’intero campionato, divise tra gare iniziate dal primo minuto e subentri dalla panchina.

Un totale di sole accumulate nell’arco dell’intero campionato, divise tra gare iniziate dal primo minuto e subentri dalla panchina. Scarso apporto offensivo: Un bottino finale fermo a un solo gol e un solo assist a referto.

Un bottino finale fermo a a referto. Calo nelle gerarchie: Una progressiva perdita di minutaggio e centralità all’interno dello scacchiere tattico della guida tecnica.

Il declino nel finale di stagione e il rilancio in Brasile

Il cammino dell’attaccante si è trasformato in un’annata amara sia per le ambizioni personali del giocatore sia per il pubblico di fede grigiorossa. La parabola flessiva del suo rendimento, evidenziatasi già nella prima fase della stagione, lo ha visto scivolare gradualmente indietro nelle preferenze dell’allenatore, fino a trovarsi ai margini delle rotazioni nelle battute conclusive del torneo.

La cessione all’Internacional di Porto Alegre consente alla Cremonese di rimodulare il proprio reparto d’attacco e alleggerire la struttura salariale, offrendo al contempo a Sanabria l’opportunità di ritrovare continuità, fiducia e senso del gol nel campionato brasiliano.