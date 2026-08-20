Nicolas Jackson, l’Atlético Madrid entra in scena: il Chelsea ha idee chiare sul futuro dell’attaccante senegalese

L’Atlético Madrid accelera sul mercato per trovare un attaccante, complice l’infortunio di Sørloth e la condizione ancora lontana dal top di Julián. Il club rojiblanco ha individuato in Nicolas Jackson il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo e nelle ultime ore ha deciso di muoversi con decisione: Mateu Alemany, responsabile dell’area professionistica, è volato a Londra giovedì per provare a chiudere l’operazione con il Chelsea.

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Alemany, presente al Metropolitano per la gara contro il Málaga, è partito la mattina seguente da Barajas con l’obiettivo di accelerare la trattativa. Jackson, reduce da una stagione in prestito al Bayern Monaco, è considerato la prima scelta per l’attacco dell’Atlético, nonostante il budget limitato dopo l’investimento su Cuti Romero (33 milioni più 7 di bonus). Il club spagnolo sta cercando condizioni favorevoli, puntando su formule creative e sulla disponibilità del Chelsea a coprire parte dell’ingaggio.

La concorrenza secondo Marca, però, è forte. L’Aston Villa, allenato da Unai Emery — lo stesso tecnico che lanciò Jackson al Villarreal — è in corsa e valuta il senegalese come possibile sostituto di Ollie Watkins, corteggiato dall’Arabia Saudita. Una situazione che complica ulteriormente il lavoro dell’Atlético, già alle prese con un mercato segnato da inflazione e valutazioni sempre più elevate. Alemany lo ha ribadito a Movistar: «È tutto complicato. Il mercato è diventato difficile, e ogni anno lo è di più perché c’è troppo denaro in circolazione».

Per questo l’Atlético sta provando a ottenere Jackson in prestito, confidando nella volontà del giocatore di tornare in Spagna, dove si è affermato con il Villarreal prima del trasferimento al Chelsea per circa 37 milioni di sterline. Dopo due stagioni in Premier League e un passaggio al Bayern, il senegalese vede con favore l’idea di tornare nella Liga e ritrovare continuità.

Il club madrileno vuole inserirlo accanto a Julián e Sørloth per completare un reparto offensivo che necessita di immediate risposte. La trattativa è complessa, ma l’Atlético ha deciso di provarci fino in fondo, convinto che Jackson possa essere il rinforzo giusto per il presente e per il futuro.