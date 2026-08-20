Moviola Atalanta‑Hapoel: analisi completa degli episodi del playoff di Conference League

La moviola di Atalanta–Hapoel Tel Aviv, playoff di Conference League, restituisce una partita intensa ma senza episodi realmente controversi, con l’arbitro sempre in controllo e pochi momenti da interpretare.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il match si apre con il fischio iniziale e scorre senza particolari tensioni fino al primo episodio degno di nota: al 24’, l’Hapoel costruisce una grande occasione con Emmanuel Boateng, attaccante rapido e potente, che conclude verso il palo sinistro. Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, risponde con un intervento straordinario, perfettamente regolare e privo di contatti dubbi.

Pochi minuti dopo, al 26’, l’Atalanta perde Giorgio Scalvini per un problema fisico: il difensore classe 2003 non riesce a proseguire e viene sostituito da Kristensen. Nessuna irregolarità, solo un episodio di gioco. Al 32’ arriva il primo cartellino della serata: Andrian Kraev, centrocampista dell’Hapoel, entra duro e protesta, ma il giallo è corretto.

Il finale di primo tempo vede protagonista Giacomo Raspadori, attaccante tecnico e mobile: al 44’ controlla in area e calcia rasoterra, trovando la risposta in tuffo del portiere Assaf Tzur. Anche qui tutto regolare. La prima frazione si chiude al 45+3’ senza interventi del VAR.

La ripresa si apre con un altro giallo, questa volta per Raspadori al 48’: trattenuta evidente, decisione giusta. Al 54’ viene ammonito anche Omri Altman, trequartista dell’Hapoel, per un intervento in ritardo.

Al 63’ l’Atalanta inserisce Nikola Krstovic, attaccante fisico e potente, mentre l’Hapoel effettua una doppia sostituzione. Nessun episodio da moviola, solo rotazioni tecniche. Al 75’ Boateng è costretto a uscire per infortunio: anche qui nessuna irregolarità.

Il finale è tutto dell’Atalanta: all’88’ Krstovic sfiora il gol con un tiro che esce di poco, mentre al 90+1’ lo stesso attaccante e Raspadori impegnano Tzur con due interventi decisivi. Il portiere israeliano è impeccabile, nessun contatto sospetto.

Il match si chiude al 90+4’ senza ulteriori episodi dubbi. L’arbitraggio è stato coerente, con cartellini corretti e nessuna situazione da VAR realmente rilevante. Una partita intensa, ma limpida dal punto di vista regolamentare.