Nathaniel Brown al Bayern Monaco, ora è ufficiale: super colpo dei bavaresi per la fascia! Retroscena Kompany prima della firma

Nathaniel Brown al Bayern Monaco, i bavaresi hanno ufficializzato il grande colpo per la fascia. Comunicato e tutti i dettagli

Il Bayern Monaco mette a segno un importante colpo di mercato sia per il presente sia per il futuro, ufficializzando l’ingaggio del nazionale tedesco Nathaniel Brown. Il jolly di fascia, 23 anni, arriva a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte e ha legato il proprio futuro a quello del club bavarese firmando un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2031.

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L’entusiasmo della dirigenza per il talento tedesco

I vertici del club più titolato di Germania hanno espresso enorme soddisfazione per la chiusura della trattativa. Il CEO della società, Jan-Christian Dreesen, ha commentato così l’operazione: “Nathaniel Brown ha un profilo molto richiesto nel calcio moderno. Ultimamente si è sviluppato molto bene grazie alla sua velocità e al suo dinamismo, e crediamo tutti che sia un perfetto candidato per il FC Bayern. Vogliamo fare il prossimo passo insieme, e questo trasferimento sottolinea anche la nostra aspirazione di portare presto i migliori giovani tedeschi al FC Bayern. È sempre stato parte del nostro DNA e dovrebbe rimanere così in futuro.”

Max Eberl, membro del consiglio sportivo dei bavaresi, ha evidenziato l’impatto e la duttilità del calciatore: “Siamo felici di aver portato un giocatore al FC Bayern, Nathaniel Brown, che ha vissuto uno sviluppo così rapido ma ha ancora tanto potenziale ed è uno per il futuro. Ha lasciato il segno ai Mondiali e ha mostrato perché lo stavamo osservando da un po’. Amplierà le nostre opzioni sia in difesa che a centrocampo.”

Anche il direttore sportivo Christoph Freund ha speso parole d’elogio: “Nathaniel Brown può essere utilizzato in diverse posizioni e ha molta velocità sulle fasce. A 23 anni è già diventato un giocatore di alto livello e continuerà a migliorare. Siamo entusiasti di Nathaniel, che continuerà a crescere qui al FC Bayern.”

L’orgoglio di Brown e il ruolo decisivo di Kompany

Nativo della Baviera, Brown corona il sogno di una vita vestendo la maglia della squadra più importante della sua regione. Il giocatore ha svelato anche un retroscena sul peso che ha avuto il tecnico Vincent Kompany nella sua decisione finale: “Il FC Bayern è uno dei migliori club al mondo. Per me significa molto avere la possibilità di giocare per questo club e questo mi riempie di orgoglio. Vengo anche dalla Baviera, il che la rende ancora più speciale. Ho sempre sognato di giocare per i titoli più grandi al massimo livello; Mi pongo obiettivi più alti e voglio ottenere il massimo da me ogni giorno. Ho avuto subito una buona sensazione durante le conversazioni con la direzione. Vincent Kompany in particolare mi ha mostrato come vede me e il mio sviluppo e mi ha convinto completamente.”

Dall’Eintracht Francoforte ai Mondiali 2026

Nato ad Amberg, il percorso calcistico di Brown lo ha visto trasferirsi dal Jahn Regensburg al Norimberga, club con cui ha siglato il primo contratto professionistico nel 2022. La definitiva consacrazione è arrivata a partire dalla stagione 2024/25 con l’Eintracht Francoforte, maglia con la quale si è imposto collezionando 75 presenze ufficiali, 7 gol e 13 assist.

Dopo aver disputato 14 incontri con la Germania U21, il ventitreenne è entrato stabilmente nel giro della nazionale maggiore. Ad oggi vanta otto presenze complessive con la selezione teutonica, impreziosite dalla gioia della prima rete internazionale siglata nel travolgente 7-1 contro il Curaçao, match d’apertura dei Mondiali 2026.