Germania, Nagelsmann lascia dopo il Mondiale: il comunicato ufficiale e le sue parole

Germania, ufficiale l’addio del ctJulian Nagelsmann dopo l’eliminazione al Mondiale: il comunicato, le sue parole e le novità su Klopp

Ora è ufficiale: Julian Nagelsmann non è più il commissario tecnico della Germania. Dopo la delusione per l’eliminazione ai sedicesimi del Mondiale 2026, la DFB ha comunicato la rescissione immediata del contratto dell’allenatore, che aveva già chiesto di essere sollevato dall’incarico.

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Una decisione maturata nelle ore successive alla sconfitta, al termine di una riflessione interna tra il tecnico e i vertici della federazione tedesca. L’ex allenatore del Bayern Monaco ha spiegato così la propria scelta: «La decisione non è stata affatto facile. La mia priorità assoluta è sempre stata il successo della squadra . Dopo una delusione così amara, meritano la possibilità di ricominciare».

Germania, il comunicato ufficiale della DFB su Nagelsmann

La separazione tra Nagelsmann e la Germania è stata confermata attraverso una nota ufficiale della federazione tedesca, che ha accolto la richiesta dell’allenatore dopo il risultato deludente ottenuto al Mondiale negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Questo il comunicato della DFB:

«I rappresentanti degli azionisti e il consiglio di sorveglianza di DFB GmbH & Co. KG hanno deciso oggi all’unanimità, su proposta del presidente della DFB Bernd Neuendorf, di rescindere immediatamente il contratto con il commissario tecnico della nazionale, Julian Nagelsmann . Nagelsmann aveva già chiesto di essere sollevato dall’incarico il giorno precedente, durante un incontro riservato con i vertici della federazione, a seguito del deludente risultato dei Mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Tale richiesta è stata ora accolta dai rappresentanti degli azionisti e dal consiglio di sorveglianza».

Germania, le parole di Nagelsmann dopo l’addio

Nagelsmann ha poi affidato a una dichiarazione il suo saluto alla nazionale tedesca, ringraziando staff, giocatori, federazione e tifosi per il sostegno ricevuto durante il suo percorso sulla panchina della Germania.

Queste le sue parole:

«Ho riflettuto molto nei giorni successivi alla nostra eliminazione e mi sono consultato con persone di fiducia, sia a livello personale che all’interno della federazione. La decisione non è stata affatto facile. La mia priorità assoluta è sempre stata il successo della squadra . Dopo una delusione così amara, meritano la possibilità di ricominciare. Voglio ringraziare il mio staff tecnico, i tifosi e tutti coloro che in federazione ci hanno sostenuto, in particolare i giocatori con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Un ringraziamento speciale va anche ai tifosi. Ci avete sostenuto, avete creduto in noi, ci avete dato energia, anche nei momenti difficili. Mi addolora profondamente avervi deluso e non essere riusciti a regalarvi altre serate memorabili di calcio in questo Mondiale. Vi meritavate molto di più!».

Germania, Klopp è il nome scelto per il dopo Nagelsmann

La DFB guarda già al futuro della panchina tedesca. La federazione ha infatti comunicato l’intenzione di avviare i dialoghi con Jürgen Klopp, indicato come il profilo scelto per aprire un nuovo ciclo dopo l’addio di Nagelsmann.

L’ex tecnico del Liverpool avrebbe già manifestato una disponibilità generale ad assumere l’incarico. Questo il passaggio della federazione sul tema:

«Per quanto riguarda la nomina del nuovo allenatore, la dirigenza della DFB avvierà ora un dialogo con Jürgen Klopp , il quale ha già manifestato la sua disponibilità generale ad assumere l’incarico».

Per la Germania si apre dunque una fase di ricostruzione dopo una delusione pesante. L’addio di Nagelsmann chiude un capitolo complicato, mentre il possibile arrivo di Klopp rappresenterebbe una scelta di enorme impatto tecnico e mediatico per rilanciare la nazionale tedesca.