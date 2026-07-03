El Shaarawy vicino all’Arabia Saudita, ricca offerta dell’Al Shabab per l’ex Roma. Resta un nodo da sciogliere prima della fumata bianca

El Shaarawy pronto a trasferirsi all’Al Shabab: ricca offerta dall’Arabia Saudita per l’ex Roma ma prima dell’ufficialità bisogna risolvere questo aspetto

Il futuro di Stephan El Shaarawy potrebbe presto tingersi con i colori dell’Arabia Saudita. L’esterno offensivo italiano, ormai ex calciatore della Roma, è finito prepotentemente nel mirino della Saudi Pro League, un campionato che continua a esercitare un fortissimo richiamo economico e tecnico sui principali protagonisti del calcio europeo. Il giocatore – secondo Gianluca Di Marzio – è infatti vicinissimo a definire il suo trasferimento all’Al Shabab, club ambizioso nel quale ritroverebbe una vecchia conoscenza del calcio internazionale come Yannick Ferreira Carrasco.

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L’offerta economica dell’Al Shabab e il nodo della durata

I contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza del club arabo hanno subito un’importante accelerazione nelle ultime ore. I vertici dell’Al Shabab hanno messo sul piatto una proposta a dir poco faraonica, offrendo a El Shaarawy un contratto biennale da 10 milioni di euro a stagione. Una cifra monstre, capace di far vacillare qualunque atleta, ma che non ha ancora portato alla definitiva fumata bianca a causa di una specifica richiesta avanzata dal calciatore italiano.

Il “Faraone”, infatti, pur essendo fortemente stimolato dal nuovo progetto sportivo in Medio Oriente, punta a ottenere una maggiore stabilità contrattuale per questa fase della sua carriera. Per questo motivo, El Shaarawy chiede un accordo triennale rispetto al biennale inizialmente proposto dalla dirigenza di Riad. Le parti sono costantemente al lavoro per limare questa distanza sulla durata del vincolo, e filtra un moderato ottimismo sul raggiungimento di un punto d’incontro definitivo nei prossimi giorni.

I numeri dell’ultima stagione in giallorosso

La trattativa di calciomercato si sviluppa al termine di un’annata in cui l’esterno azzurro ha comunque saputo garantire il suo prezioso apporto alla causa romanista. Nel corso della stagione 2025/2026, infatti, El Shaarawy ha collezionato complessivamente 28 presenze, ripartite con costanza tra gli impegni di Serie A, Europa League e Coppa Italia. Durante queste apparizioni sul terreno di gioco, l’esperto attaccante è riuscito a mettere a segno 2 reti e a servire 2 assist vincenti per i propri compagni di squadra.

A partire dalla prossima stagione agonistica, il classe 1992 potrebbe essere chiamato a replicare queste prestazioni e a confermare la sua classe in un contesto completamente inedito. La chiusura dell’affare rappresenterebbe un ulteriore colpo di spessore all’interno di una sessione estiva che vede il calcio arabo ancora una volta assoluto protagonista delle trattative internazionali.