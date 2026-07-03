Kayode rinnova con il Brentford, firma ufficiale fino al 2032! Niente ritorno in Serie A per l’esterno italiano

Kayode ha rinnovato con il Brentford, ufficiale il suo prolungamento fino al 2032! L’esterno italiano non torna in Serie A

Il futuro di Michael Kayode sarà ancora colorato di biancorosso. Il talentuoso terzino destro italiano ha ufficialmente messo la firma su un nuovo contratto a lungo termine con il Brentford, legandosi alla compagine inglese con un accordo di rarissima durata nel calcio moderno. La nuova intesa tra il calciatore e le Bees scadrà infatti nell’estate del 2032, con l’aggiunta di un’opzione a favore del club per un ulteriore anno successivo.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Un attestato di stima colossale per l’ex Fiorentina, reduce da una stagione 2025/26 semplicemente impressionante che gli è valsa la nomination per il prestigioso premio di Premier League Young Player of the Season. Da quando è arrivato a Londra nel gennaio 2025, Kayode ha già collezionato ben 56 presenze complessive in tutte le competizioni con la maglia del club inglese.

Gli elogi dell’allenatore Keith Andrews

La firma sul rinnovo ha scatenato il grande entusiasmo all’interno dell’ambiente di TW8. L’allenatore del Brentford, Keith Andrews, ha voluto commentare l’accordo spendendo parole al miele per il difensore italiano:

“Michael ha avuto una stagione straordinaria lo scorso anno. Incarnava tutto ciò di buono che facciamo. Il suo sviluppo e la sua evoluzione sono stati davvero, davvero impressionanti. Michael è una persona con cui amiamo lavorare ogni singolo giorno, che arriva con un atteggiamento così entusiasta, ed è una gioia stare con lui e da allenare. Siamo assolutamente felici che voglia restare perché ci piace averlo qui, e questo nuovo contratto è assolutamente meritato.”

Dalla Serie D con il Gozzano alla finale di Conference con la Fiorentina

La crescita di Kayode rappresenta una delle parabole più affascinanti del calcio recente. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile della Juventus, dove è rimasto per ben sette anni fino al 2018, il difensore ha vissuto una tappa formativa decisiva al Gozzano in Serie D. Durante la stagione 2020/21, a soli 16 anni, ha trascinato la squadra piemontese alla promozione in Serie C mettendo a referto 34 partite, 2 gol e 2 assist.

Prestazioni che hanno convinto la Fiorentina a scommettere forte su di lui. In maglia viola, dopo la trafila nella squadra giovanile, Kayode ha debuttato in Serie A nel 2023 nella vittoria per 4-1 sul campo del Genoa, conquistando rapidamente il posto da titolare. Con i toscani ha collezionato 49 partite ufficiali, impreziosite dalla splendida cavalcata fino alla finale di Conference League nel 2024, prima del definitivo trasferimento nell’ovest di Londra.

L’esplosione in Premier League e i numeri con il Brentford

Arrivato al Brentford inizialmente in prestito nel gennaio 2025, il Nazionale Under-21 ha fatto il suo esordio contro il Tottenham al Gtech Community Stadium, chiudendo la prima mezza stagione con 12 presenze e iniziando da titolare le ultime sei gare. Diventato a tutti gli effetti un giocatore delle Bees nell’estate successiva, si è consacrato come un titolare inamovibile per tutta la stagione 2025/26, rivelandosi un fattore determinante per la conquista di uno storico nono posto in classifica.

Il terzino ha saltato una sola partita di campionato la scorsa stagione, restando a un passo dal mezzo secolo di gettoni nella massima serie inglese. A marzo è arrivata anche la gioia del primo gol con il Brentford, grazie a un colpo di testa deciso contro i Wolves, a cui si sommano altre 7 apparizioni stagionali divise tra FA Cup e Carabao Cup. Con questa blindatura a lungo termine, il Brentford si assicura il futuro di uno dei gioielli più lucenti della Premier League.