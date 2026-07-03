Aubameyang al Genoa? Il Grifone sogna il colpo: il Marsiglia apre all’addio ma solo a titolo definitivo

De Rossi aspetta un grande rinforzo in attacco e spera nell’arrivo di Pierre-Emerick Aubameyang: c’è la risposta del Marsiglia al Genoa

Il Genoa vuole alzare il livello del proprio reparto offensivo e regalare a Daniele De Rossi un attaccante di grande esperienza internazionale. L’obiettivo del club rossoblù è chiaro: aumentare il peso specifico in zona gol e costruire una squadra capace di puntare più in alto rispetto a una semplice salvezza tranquilla.

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Nelle ultime ore il nome più caldo è quello di Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti gabonese classe 1989 attualmente sotto contratto con il Marsiglia fino al 30 giugno 2027. Un profilo che, per carriera, numeri e impatto mediatico, rappresenterebbe un colpo di enorme prestigio per il Grifone e per l’intera Serie A, anche se l’ex Borussia Dortmund, Arsenal, Barcellona e Chelsea non ha mai esordito nel campionato italiano.

Aubameyang Genoa, contatti con agente e Marsiglia

Il Genoa si è mosso in maniera concreta, chiedendo informazioni sia all’entourage di Aubameyang sia al Marsiglia. Da una parte il club rossoblù vuole capire la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Italia, dall’altra intende verificare con la società francese quali possano essere i margini per impostare l’operazione.

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Il tema principale resta la formula. Il Marsiglia, infatti, sarebbe disposto a valutare una partenza dell’attaccante, anche per alleggerire il monte ingaggi da uno stipendio pesante, pari a circa 4,5 milioni di euro. Il club francese è in una fase di attenzione ai conti e l’eventuale addio del gabonese potrebbe aiutare anche sul piano economico.

Aubameyang Genoa, il Marsiglia detta le condizioni

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, però, la posizione del Marsiglia è molto chiara: niente prestiti o formule simili. Chi vorrà acquistare Aubameyang dovrà presentare una proposta per il cartellino e lavorare quindi su un trasferimento a titolo definitivo.

Per il Genoa si tratta di una pista complessa, ma estremamente affascinante. L’arrivo di Aubameyang darebbe a De Rossi un centravanti esperto, abituato ai grandi palcoscenici e ancora capace di incidere negli ultimi metri. Il dossier resta aperto, con il Grifone che osserva la situazione e valuta se affondare il colpo.