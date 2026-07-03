Postecoglou è il nuovo allenatore dell’Al Nassr: contratto biennale per l’australiano, sostituisce Jorge Jesus!

Postecoglou nuovo allenatore dell’Al Nassr: pronto un contratto biennale per l’allenatore australiano che sostituirà Jorge Jesus!

Una nuova e suggestiva avventura calcistica sta per iniziare nella Saudi Pro League. Secondo Fabrizio Romano, l’Al Nassr ha ingaggiato Ange Postecoglou come nuovo allenatore. Il tecnico australiano ha messo la firma su un contratto biennale, legandosi calcisticamente alla prestigiosa compagine di Riad per le prossime stagioni. La decisione dei vertici societari arabi segna una svolta radicale per il club, pronto a rilanciare le proprie ambizioni di vittoria sia in ambito nazionale sia nel prestigioso palcoscenico della AFC Champions League.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Successione immediata e l’addio a Jorge Jesus

Il cambio della guardia sulla panchina dei gialloblù avverrà con effetto immediato, permettendo al nuovo staff tecnico di prendere subito in mano le redini dello spogliatoio. Postecoglou, reduce da importanti e formative esperienze nei principali campionati europei, sostituisce Jorge Jesus. L’esperto allenatore portoghese chiude così la sua parentesi alla guida della squadra araba per fare spazio al nuovo corso.

La dirigenza dell’Al Nassr ha deciso di optare per una netta virata strategica, affidando una rosa ricca di campioni ed elementi di caratura internazionale a un profilo moderno, carismatico e ampiamente riconosciuto per la sua spiccata identità tattica. L’obiettivo primario per il nuovo mister sarà quello di ritrovare l’assoluta solidità del gruppo e dare fin da subito un’impronta fluida al gioco.

Dagli Spurs all’Arabia Saudita: il profilo di Postecoglou

La scelta di puntare sul tecnico nativo di Atene non è affatto casuale. L’ex tecnico di Tottenham e Celtic porta con sé in Medio Oriente un bagaglio di successi e una filosofia di gioco fortemente votata all’attacco, ampiamente esaltata dai media britannici.

In Scozia, sulla panchina del Celtic, il tecnico ha fatto incetta di titoli nazionali, mettendo in mostra un calcio dinamico e spettacolare che gli è valso la chiamata in Premier League. Alla guida del Tottenham , l’allenatore australiano ha successivamente confermato le sue doti di grande motivatore e ricostruttore, rivelandosi capace di valorizzare i talenti all’interno della rosa e di imporre una mentalità propositiva anche di fronte alle pressioni più esigenti del calcio inglese.

Gli obiettivi dell’Al Nassr e la crescita della Saudi Pro League

L’approdo di Postecoglou sulla panchina di Riad rappresenta l’ennesimo manifesto di forza della Saudi Pro League, un torneo calcistico che continua ad attrarre non solo i migliori calciatori del pianeta, ma anche i manager europei di prima fascia.

All’Al Nassr, il neo tecnico eredita una squadra strutturata per vincere ogni competizione, dove l’esigenza aziendale e il calore dei tifosi sono costantemente ai massimi livelli. Il debutto ufficiale del nuovo allenatore è atteso già nei prossimi giorni, quando inizierà a lavorare intensamente sul campo per preparare i prossimi, cruciali impegni stagionali.