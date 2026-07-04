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Mondiali

Svizzera Colombia agli ottavi: Arias decide, Ghana fuori con rimpianti

mauro.pioli

Published

4 ore ago

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Ecuador

La Colombia passa di misura: Arias abbatte il muro del Ghana e agli ottavi sarà sfida alla Svizzera con possibile incrocio sull’Argentina

La Colombia di Néstor Lorenzo completa il quadro degli ottavi di finale dei Mondiali 2026: sarà sfida contro la Svizzera, dopo il successo di misura ottenuto contro il Ghana. A decidere la gara dei 16esimi è stato un guizzo di Jhon Arias nei primi minuti, sufficiente per blindare la qualificazione dei Cafeteros.

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Arias colpisce subito, gara in salita per il Ghana

L’avvio è stato ruvido e spezzettato: Cordoba e Senaya sono costretti al cambio per infortunio. Il sostituto di Cordoba, Suarez, si rivela però decisivo: suo il cross dalla destra che al 14’ permette ad Arias di firmare il gol che indirizza la partita.

Da quel momento il Ghana prova a reagire, ma la difesa colombiana — una delle più solide del torneo — regge senza sbandare, mentre davanti i Cafeteros sfiorano più volte il raddoppio.

Ati‑Zigi tiene in vita il Ghana

Il portiere ghanese Ati‑Zigi è protagonista di almeno tre interventi decisivi:

  • su Suarez,
  • su Mojica,
  • e su Luis Díaz, al quale nella ripresa viene anche annullata una rete.

Nonostante gli sforzi, il Ghana non riesce a trovare il pareggio e la Colombia porta a casa la vittoria con il minimo scarto.

Ora la Svizzera

Il successo permette ai Cafeteros di accedere agli ottavi, dove affronteranno la Svizzera in un incrocio che promette equilibrio e intensità. La Colombia arriva con fiducia, forte di una difesa solida e di un Arias in grande forma.

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