Mondiali
Svizzera Colombia agli ottavi: Arias decide, Ghana fuori con rimpianti
La Colombia passa di misura: Arias abbatte il muro del Ghana e agli ottavi sarà sfida alla Svizzera con possibile incrocio sull’Argentina
La Colombia di Néstor Lorenzo completa il quadro degli ottavi di finale dei Mondiali 2026: sarà sfida contro la Svizzera, dopo il successo di misura ottenuto contro il Ghana. A decidere la gara dei 16esimi è stato un guizzo di Jhon Arias nei primi minuti, sufficiente per blindare la qualificazione dei Cafeteros.
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Arias colpisce subito, gara in salita per il Ghana
L’avvio è stato ruvido e spezzettato: Cordoba e Senaya sono costretti al cambio per infortunio. Il sostituto di Cordoba, Suarez, si rivela però decisivo: suo il cross dalla destra che al 14’ permette ad Arias di firmare il gol che indirizza la partita.
Da quel momento il Ghana prova a reagire, ma la difesa colombiana — una delle più solide del torneo — regge senza sbandare, mentre davanti i Cafeteros sfiorano più volte il raddoppio.
Ati‑Zigi tiene in vita il Ghana
Il portiere ghanese Ati‑Zigi è protagonista di almeno tre interventi decisivi:
- su Suarez,
- su Mojica,
- e su Luis Díaz, al quale nella ripresa viene anche annullata una rete.
Nonostante gli sforzi, il Ghana non riesce a trovare il pareggio e la Colombia porta a casa la vittoria con il minimo scarto.
Ora la Svizzera
Il successo permette ai Cafeteros di accedere agli ottavi, dove affronteranno la Svizzera in un incrocio che promette equilibrio e intensità. La Colombia arriva con fiducia, forte di una difesa solida e di un Arias in grande forma.