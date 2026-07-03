Mondiali
Pagelle Australia Egitto: cucchiaio da fenomeno di Salah, Beach mostruoso ma poi perché inserire Ryan? VOTI
Pagelle Australia Egitto: i voti ai protagonisti del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026
Pagelle Australia Egitto: i voti ai protagonisti del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026
AUSTRALIA: Beach 7 (119′ Ryan 5,5); Circati 6, Souttar 6, Herrington 6; Bos 6 (46′ Trewin 6), O’Neill 6,5 (91′ Okon-Engstler 6), Irvine 6, Behich 6; Volpato 6,5 (74′ Hrustic 6), Metcalfe 6 (91′ Mabil 6); Irankunda 5.5 (74′ Touré 6). All. Popovic 6
EGITTO: Shobeir 6; Hany 5, Rabia 7, Ibrahim 6, Hafez 6,5 (80′ Trezeguet 6.5); Fathy 6 (67′ Abdelmaguid 7), Attia 6 (121′ Saber 6,5); Ashour 7, Salah 6,5, Ziko 6.5 (67′ Hassan 6,5); Marmoush 5.5 (106′ Abdelkarim 6). All. Hassan 6.5