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Mondiali

Mondiali 2026, Argentina avanti con fatica: Capo Verde sfiora la clamorosa impresa

Published

5 ore ago

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Messi

Capo Verde sfiora l’impresa: l’Argentina passa solo ai supplementari e ora agli ottavi troverà l’Egitto di Salah

La nazionale di Scaloni raggiunge gli ottavi di finale solo nei tempi supplementari, al termine di una partita molto più complicata del previsto contro Capo Verde. Gli africani, già capaci di fermare Spagna e Uruguay, hanno messo in seria difficoltà l’Argentina di Leo Messi, confermandosi una delle sorprese più luminose del Mondiale.

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Una sfida che premia entrambe le squadre

Nel Mondiale delle sorprese può accadere anche che la nazionale con il ranking più basso giochi alla pari con i campioni in carica. L’Argentina avanza, ma lo fa soffrendo:

  • Messi è il più attivo, trascinatore tecnico e emotivo;
  • Lisandro Martínez firma gol e assist, risultando decisivo nei momenti chiave;
  • nei supplementari arriva la testata vincente di Cuti Romero, che chiude la partita e salva la Selección da un finale potenzialmente drammatico.

Dall’altra parte, Capo Verde esce a testa altissima: la squadra di Bubista ha giocato senza paura, portando la partita ai supplementari e sfiorando una delle imprese più clamorose della competizione.

Prossimo avversario: l’Egitto di Salah

Agli ottavi l’Argentina affronterà l’Egitto di Momo Salah, in una sfida che promette intensità e talento. Scaloni dovrà però riflettere sulle difficoltà emerse: la Selección è avanti, ma non ancora convincente.


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