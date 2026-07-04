Francia, doppio stop prima del Paraguay: Tchouaméni e Thuram non saranno disponibili per gli ottavi del Mondiale

La Francia di Didier Deschamps arriva alla sfida contro il Paraguay con due assenze pesanti. Dopo il netto 3‑0 alla Svezia nei sedicesimi, i Bleus si preparano a un ottavo di finale delicato al Lincoln Financial Field di Philadelphia (calcio d’inizio alle 23:00 italiane), contro una squadra capace di eliminare la Germania ai rigori.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Tchouaméni KO nell’ultimo allenamento

Il primo stop è quello di Aurélien Tchouaméni: il centrocampista del Real Madrid ha riportato un infortunio alla coscia durante la rifinitura e non sarà disponibile. Tchouaméni era partito titolare in tre delle prime quattro partite del Mondiale (Senegal, Norvegia, Svezia), rappresentando una delle certezze del centrocampo francese.

Al suo posto è pronto Manu Koné, già schierato dal primo minuto contro l’Iraq nella fase a gironi accanto a Rabiot.

Thuram non recupera: ancora fuori

Non ci sarà neppure Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter è alle prese con un problema al polpaccio che lo aveva già escluso contro la Svezia. Secondo L’Équipe, non si è ancora allenato con il gruppo e continuerà il programma personalizzato.

Deschamps ha confermato: “Sta meglio, ha ripreso a correre, ma non è ancora pronto.”

Fin qui Thuram ha giocato solo un minuto in tutto il Mondiale, entrando nel finale della gara contro l’Iraq.

Francia in emergenza, Paraguay in fiducia

La Francia arriva dunque con due assenze pesanti in una gara che vale l’accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026. Il Paraguay di Gustavo Alfaro, forte dell’impresa contro la Germania, rappresenta un avversario insidioso e in fiducia.