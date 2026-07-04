Trevisani spiazza tutti: «Chiunque sia sano di mente vede la difficoltà deambulatoria di CR7 in campo». Le sue parole

Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio insieme a Emiliano Viviano, l’ex difensore di Milan e Atalanta Mattia Caldara e il giornalista Riccardo Trevisani hanno condiviso le loro opinioni su Cristiano Ronaldo in vista della sfida poi vinta dal Portogallo contro la Croazia nei sedicesimi di finale del Mondiale. Le sue parole:

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PAROLE – «Chiunque sia sano di mente vede la difficoltà deambulatoria di Cristiano Ronaldo in campo, non è in discussione. Poi arriva un pallone in area e fa goal, gli arriva sulla testa e fa goal, tira un rigore e fa goal.

Se tu oggi fai tirare una punizione a Totti o Del Piero può darsi che facciano ancora goal, non è che il tempo che passa ti rende inabile alla vita, semplicemente non fai lo scatto, non vai a pressare, non ti proponi cinquanta volte, non puoi fare delle cose, ma non è che smetti di segnare. Quindi quando vedi Ronaldo fare due goal all’Uzbekistan che segnerebbe anche Giorgino (sic) bendato, non è che Ronaldo is back, chiunque può fare is back con l’Uzbekistan.

Sono cinque anni che Ronaldo non c’è più come lo conoscevamo. Non si può guardare questa roba qua».