Amatucci al Deportivo, vicinissimo l’addio del giovane centrocampista alla Fiorentina: accordo trovato, cosa manca per la fumata bianca

Amatucci al Deportivo, il centrocampista lascia la Fiorentina: accordo trovato, ultimissimi dettagli prima dell’ufficialità

Le manovre di calciomercato entrano in una fase caldissima e i destini dei giovani talenti italiani iniziano a incrociarsi con le ambizioni dei club esteri. In questo scenario, il futuro del centrocampista azzurro Lorenzo Amatucci sembra essere sempre più lontano da Firenze e dalla Serie A, con una suggestiva avventura nel calcio spagnolo che si profila all’orizzonte. Il Deportivo La Coruña, storica compagine iberica comunemente nota come Dépor, ha infatti rotto gli indugi per assicurarsi le prestazioni sportive del promettente regista di proprietà della Fiorentina. Lo riporta Matteo Moretto.

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L’intesa tra il Dépor e il centrocampista

La dirigenza del club spagnolo ha lavorato sotto traccia nelle ultime settimane per presentare al calciatore un progetto tecnico stimolante e di lungo periodo. Un corteggiamento serrato che ha rapidamente dato i suoi frutti: è stato trovato un accordo verbale con il giocatore.

Il classe 2004, cresciuto nel florido settore giovanile viola, ha accolto con grande entusiasmo la prospettiva di un secondo trasferimento in Spagna, convinto che il calcio iberico possa valorizzare ancor di più le sue spiccate doti tecniche, la sua visione di gioco e la sua innata capacità di dettare i ritmi della manovra in mezzo al campo.

Trattative serrate: manca l’ultimo via libera della Fiorentina

Sistemati i dettagli relativi all’ingaggio e alla durata del contratto con l’entourage del ragazzo, l’attenzione delle diplomazie di mercato si è ora spostata interamente sull’asse tra la Spagna e la Toscana. Per sancire la definitiva fumata bianca dell’operazione, ora manca solo il sì della Viola.

Le sensazioni complessive che filtrano dagli ambienti vicini alla trattativa rimangono ampiamente positive: i due club sono in negoziati avanzati e stanno limando gli ultimi dettagli economici per giungere alla formale stesura dei documenti.

Il profilo di Amatucci: un talento per la mediana

Regista difensivo dotato di ottima personalità, Amatucci si è messo in luce nelle passate stagioni come uno dei profili più interessanti della formazione Primavera della Fiorentina, guadagnandosi anche le prime chiamate in prima squadra e una presenza costante nelle Nazionali giovanili italiane. Nelle ultime stagioni ha giocato in prestito alla Ternana, alla Salernitana e al Las Palmas, mettendo in luce tutta la sua qualità nel percorso di crescita intrapreso. L’esperienza 2.0 in Spagna al Deportivo rappresenterebbe per lui il palcoscenico ideale per completare il percorso di maturazione calcistica e misurarsi con un calcio tattico e tecnico. L’accordo definitivo potrebbe essere formalizzato già nei prossimi giorni.