Svolta per la panchina della Germania: Klopp apre alla Nazionale dopo l’addio di Nagelsmann! C’è il comunicato ufficiale della DFB

Jurgen Klopp vicino a diventare il nuovo ct della Germania? Il comunicato ufficiale della DFB e qual è la posizione del tecnico tedesco

Clamoroso scossone nel panorama del calcio internazionale. La Germania potrebbe presto accogliere uno dei manager più vincenti, iconici e carismatici della storia recente. Jürgen Klopp ha infatti ufficialmente aperto alla possibilità di diventare il nuovo commissario tecnico della selezione tedesca, raccogliendo l’eredità lasciata dal recente addio di Julian Nagelsmann. L’ex allenatore del Liverpool ha confermato in prima persona che la macchina diplomatica è già in movimento e che i primi contatti ufficiali con i vertici della DFB sono stati avviati con successo.

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Il vincolo con la Red Bull e l’apertura alla DFB

Intervenuto ai microfoni di Magenta Sport, il tecnico nativo di Stoccarda ha fatto immediata chiarezza sulla propria situazione contrattuale, senza nascondere il forte fascino esercitato dalla panchina della propria nazionale in un momento così delicato. Klopp ha dichiarato:

“Il momento forse non è perfetto, ma è sicuramente migliore rispetto al passato. Al momento ho un contratto con la Red Bull e vorrei rispettare gli impegni presi. Dall’altro lato però, ho già dato la mia disponibilità a parlare con la DFB”

Il nodo societario e la necessità di una svolta

Nonostante il forte gradimento reciproco, l’operazione necessita ancora di alcuni passaggi formali non scontati. L’allenatore ha infatti l’esigenza di trovare una quadra con la multinazionale austriaca prima di poter formalizzare qualsiasi tipo di accordo definitivo con la federazione.

L’allenatore ha poi proseguito:

“Prima di arrivare a qualsiasi accordo dovrò però confrontarmi con il mio capo, Oliver Mintzlaff. Comunque la Nazionale tedesca si trova in un momento decisivo della sua storia e serve assolutamente una svolta per tornare ai livelli a cui siamo stati abituati in passato”

Il comunicato ufficiale della Federcalcio tedesca

La conferma dell’accelerazione per portare l’ex tecnico dei Reds alla guida della squadra quattro volte campione del mondo è arrivata anche attraverso i canali istituzionali. Subito dopo la fine del ciclo targato Nagelsmann, la stessa Federcalcio tedesca aveva rotto gli indugi, annunciando pubblicamente come Klopp rappresenti l’assoluto profilo prescelto per avviare il nuovo corso tecnico.

Questa la nota ufficiale diffusa dalla federazione:

“Per quanto riguarda la nomina del nuovo allenatore, la dirigenza della DFB avvierà ora un dialogo con Jürgen Klopp , il quale ha già manifestato la sua disponibilità generale ad assumere l’incarico”

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se le parti riusciranno a trovare l’intesa definitiva per quello che si preannuncia come il matrimonio dell’anno.